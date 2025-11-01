A kis hevesi konyha Selymes Szilvaálma állja a versenyt a gasztroóriásokkal

A káli konyha hatalmas szakmai siker kapujában érkezett – a nagyközség önkormányzati konyhája az országos döntőbe jutott az idén immár tizedik alkalommal megrendezett Közétkeztetési Szakácsversenyen, amelyet a közétkeztetésben dolgozó szakemberek számára szervez a Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetsége (KÖZSZÖV) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), valamint a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség (MNGSZ) támogatásával. A többfordulós megmérettetés fővédnökei dr. Nagy István agrárminiszter, dr. Nemes Imre, a Nébih elnöke, valamint dr. Müller Cecília, volt országos tisztifőorvos.

A káli konyha vezetője, Bimbó Márk és Vadnai Katalin (hátul) főzés közben

Forrás: Szabó István / Heol.hu

Morvai János, Kál polgármestere érdeklődésünkre elmondta, hogy a jubileumi verseny központi témája a fenntartható közétkeztetés, amely a rövid ellátási láncokra, a hazai és szezonális alapanyagok használatára, valamint a modern, egészségtudatos technológiák alkalmazására épül. A cél, hogy a közétkeztetésben dolgozók bizonyítsák: lehet minőségi, változatos és környezettudatos étkezést biztosítani akár szűkös költségkeretből is, tette hozzá a községvezető.

A káli konyha a helyben termett, aznap szedett alapanyagokból főz

– A káli önkormányzati földeken terem meg a Startmunka mintaprogramban sok minden, ami reggelente betakarítva, délben a konyhán már főtt étel formájában kerül az óvodások, iskolások, illetve a község lakosainak a tányérjába. Ezek főleg zöldségfélék, paprika, paradicsom, bab, bors, burgonya, de terem kukorica és tök is. A helyben termesztett gyümölcsök közül szilva, alma, körte, málna, barack, cseresznye, meggy kerül a konyhára frissen. Tökből annyi termett, hogy két alkalommal 6-6 mázsát kiosztottunk a nagyközség lakói között – részletezte Morvai János.

A 850 forintos keret nagy kihívás, hogy jó íze legyen az ételnek

A káli önkormányzati konyha konyhafőnöke, Bimbó Márk intézmény- és élelmezésvezető portálunknak arról beszélt, hogy a gyermek- és diákétkeztetés kategóriában indultak, ahol a menünek meg kellett felelnie a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet szigorú előírásainak.