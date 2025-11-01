1 órája
A kis hevesi konyha Selymes Szilvaálma állja a versenyt a gasztroóriásokkal
Az idei Közétkeztetési Szakácsversenyen Kál önkormányzati konyhája az országos döntőbe jutott. A káli konyha már a fináléba kerüléssel megmutatta, hogy nem kell multicégnek lenni a szakmai sikerhez.
A káli konyha hatalmas szakmai siker kapujában érkezett – a nagyközség önkormányzati konyhája az országos döntőbe jutott az idén immár tizedik alkalommal megrendezett Közétkeztetési Szakácsversenyen, amelyet a közétkeztetésben dolgozó szakemberek számára szervez a Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetsége (KÖZSZÖV) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), valamint a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség (MNGSZ) támogatásával. A többfordulós megmérettetés fővédnökei dr. Nagy István agrárminiszter, dr. Nemes Imre, a Nébih elnöke, valamint dr. Müller Cecília, volt országos tisztifőorvos.
Morvai János, Kál polgármestere érdeklődésünkre elmondta, hogy a jubileumi verseny központi témája a fenntartható közétkeztetés, amely a rövid ellátási láncokra, a hazai és szezonális alapanyagok használatára, valamint a modern, egészségtudatos technológiák alkalmazására épül. A cél, hogy a közétkeztetésben dolgozók bizonyítsák: lehet minőségi, változatos és környezettudatos étkezést biztosítani akár szűkös költségkeretből is, tette hozzá a községvezető.
A káli konyha a helyben termett, aznap szedett alapanyagokból főz
– A káli önkormányzati földeken terem meg a Startmunka mintaprogramban sok minden, ami reggelente betakarítva, délben a konyhán már főtt étel formájában kerül az óvodások, iskolások, illetve a község lakosainak a tányérjába. Ezek főleg zöldségfélék, paprika, paradicsom, bab, bors, burgonya, de terem kukorica és tök is. A helyben termesztett gyümölcsök közül szilva, alma, körte, málna, barack, cseresznye, meggy kerül a konyhára frissen. Tökből annyi termett, hogy két alkalommal 6-6 mázsát kiosztottunk a nagyközség lakói között – részletezte Morvai János.
A 850 forintos keret nagy kihívás, hogy jó íze legyen az ételnek
A káli önkormányzati konyha konyhafőnöke, Bimbó Márk intézmény- és élelmezésvezető portálunknak arról beszélt, hogy a gyermek- és diákétkeztetés kategóriában indultak, ahol a menünek meg kellett felelnie a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet szigorú előírásainak.
– A teljes menü 850 forintos alapanyagköltségből kellett, hogy kijöjjön, ami komoly szakmai kihívást jelentett, hiszen egyszerre kellett egészséges, gazdaságos és nagy mennyiségben is kivitelezhető ételsort alkotni. A diákétekeztetésben nagyon szigorúak a követelmények. Sót szinte nem, vagy csak minimálisan használunk, ételízesítőt egyáltalán nem, olajat is csak minimálisan.
A 850 forintos keret nagy kihívás, hogy jó íze legyen az ételnek. Sokszor úgy oldjuk meg, hogy például a levesekhez házilag paprikacsumából, paradicsomhéjből főzetet készítünk, és ezzel ízesítünk, mert ez nem tartalmaz adalékanyagot, semmilyen hozzáadott tartósítószert, mint az üzletekben kapható ételízesítők – magyarázta Bimbó Márk.
A menü nagy sikert aratott a szakmai zsűri körében
A döntőbe a Selymes Szilvaálom nevű levesből és egy vegán, tofuval töltött pirogból álló menüvel jutottak be.
– A levest minimálisan karamellizáltuk, a tofut friss paprikával, paradicsommal töltöttük a pirogba, amely ötvözte a hazai gyümölcsök ízvilágát és a modern, húsmentes konyhatechnológiát. A tofunak magas a fehérjetartalma, helyettesíti a húst. Az ételek így nemcsak a fenntarthatósági elvárásoknak, hanem a gyermekétkeztetés táplálkozás-élettani szempontjainak is megfeleltek. A menü nagy sikert aratott a szakmai zsűri körében – a megfogalmazásuk szerint "hazai, szezonális és kreatív megközelítés” miatt külön elismerésben részesültünk – sorolta a konyhafőnök.
Aki vétett a szabályok ellen, az pontlevonással bűnhődött
– A 3 fordulós verseny selejtezőjére össze kellett készíteni az alapanyagokat, próbafőzést végezni, azt lefotózni, a dokumentumokat, a könyvelést, a számlákat be kellett mutatni, hogy belefért-e a 850 forintba az ételünk. A kalória szerinti követelmények is meg kellett feleljenek az EMMI rendeletének. Itt a csapatok 70-80 százaléka elvérzett, mert vagy több volt a kalóriaérték, vagy nem fértek bele a pénzkeretbe. Az állva maradtaknak a versenyfőzés most volt, októberben. Szakmai zsűri előtt kellett dolgoznunk a Metro Gasztro Akadémián. Hatósági személyek járkáltak köztünk, és folyamatosan figyelték, nem hibázunk-e valamelyik konyhai előírásban. Aki vétett a szabályok ellen, az pontlevonással bűnhődött. 3 órán belül kellett megfőzni a versenyételeket. Utána a zsűri megkóstolta, és nemcsak az ízt, de a tisztaságot, a munkahigiéniát, a mutatósságot is értékelte. Ezek alapján húztak egy határt, s aki elérte, az továbbjutott a döntőbe, ami jövő márciusban lesz a SIRHA Budapest Hungexpón – foglalta össze Bimbó Márk.
"Sok szeretettel és hozzáértéssel egy pici konyha is a legnagyobbak közé kerülhet"
A versenycsapat tagjai a konyhafőnök mellett Vadnai Katalin és Bóta Katalin szakácsok voltak, fűzte hozzá a séf. Szakmailag végig támogatta a csapat felkészülését Kalcsóné Mária, aki zsűritagként is részt vett a versenyen.
– A felkészülést és a próbafőzéseket Morvai János polgármester is aktívan, kóstolással is támogatta, emellett biztosította az önkormányzat részéről a szükséges hátteret. A Startmunka program részvevői is a siker részesei, hiszen ők termelik meg, és hozzák el a konyhára az alapanyagokat. Nagy büszkeség számunkra, hogy a legjobb csapatok között képviselhetjük nemcsak Kált, de egész Heves vármegyét. Elég ritka, hogy egy kis önkormányzati konyha be tudjon jutni egy ilyen nagy szakmai verseny fináléjába. A nagy közétkeztető cégeknek még külön dietetikusuk, felkészítési mentoruk is van. Ezért külön is nagy öröm nekünk, hogy megmutathattuk, nem kell multicégnek lenni a sikerhez. Sok szeretettel és hozzáértéssel egy pici konyha is a legnagyobbak közé kerülhet – fogalmazott Bimbó Márk.
