Az ország egyik legjobbja az egri Tittel Pál Könyvtár

A Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter kezdeményezésére, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézete által, 2024 októberében meghirdetett Könyvtári kihívás pályázatra 370 könyvtár nevezett be. A díjakat Hankó Balázs és Vincze Máté közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár – ünnepélyes keretek között – közösen adták át az Országos Széchényi Könyvtárban, november 3-án.

Az olvasás népszerűsítését és az újszerű könyvtárhasználatot ösztönző programban az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem könyvtára országos szinten a második helyen végzett, közölte az intézmény. Az egri és jászberényi gyűjteménnyel rendelkező felsőoktatási szakkönyvtár mindenki előtt nyitva áll. Az oktatás- és a kutatás támogatása, valamint a digitális és hagyományos szakirodalom biztosítása mellett, a sokrétű felhasználóképzés és a tudásmegosztás jellemzi a Tittel Pál Könyvtár mindennapjait. A hallgatókhoz el kell juttatni a tanulmányaikhoz szükséges nyomtatott és online forrásokat, fel kell készíteni őket az önálló ismeretszerzésre. Az oktatók számára szükséges a nemzetközi tudományos adatbázisok és a hagyományos szakirodalom elérhetővé tétele, valamint a kutatások által nyert tudományos eredmények megosztása. Az egyetem könyvtárának alapvető feladata az intézményben folyó tudományos munka eredményességét dokumentáló és mérő MTMT tudományos adatbázis építése.

