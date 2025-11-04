november 4., kedd

Szép eredmény

1 órája

Az ország egyik legjobbja az egri Tittel Pál Könyvtár

Címkék#Hankó Balázs#Eger#felsőoktatási szakkönyvtár#rendezvény#Tittel Pál Könyvtár

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem könyvtára országos szinten a második helyen végzett a Könyvtári Kihíváson. Az egri és jászberényi gyűjteménnyel rendelkező felsőoktatási szakkönyvtár mindenki előtt nyitva áll.

Szabadi Martina Laura

A Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter kezdeményezésére, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézete által, 2024 októberében meghirdetett Könyvtári kihívás pályázatra 370 könyvtár nevezett be. A díjakat Hankó Balázs és Vincze Máté közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár – ünnepélyes keretek között – közösen adták át az Országos Széchényi Könyvtárban, november 3-án.

Hankó Balázs miniszter és Vincze Máté közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár Fotó: KIM

Az olvasás népszerűsítését és az újszerű könyvtárhasználatot ösztönző programban az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem könyvtára országos szinten a második helyen végzett, közölte az intézmény. Az egri és jászberényi gyűjteménnyel rendelkező felsőoktatási szakkönyvtár mindenki előtt nyitva áll. Az oktatás- és a kutatás támogatása, valamint a digitális és hagyományos szakirodalom biztosítása mellett, a sokrétű felhasználóképzés és a tudásmegosztás jellemzi a Tittel Pál Könyvtár mindennapjait. A hallgatókhoz el kell juttatni a tanulmányaikhoz szükséges nyomtatott és online forrásokat, fel kell készíteni őket az önálló ismeretszerzésre. Az oktatók számára szükséges a nemzetközi tudományos adatbázisok és a hagyományos szakirodalom elérhetővé tétele, valamint a kutatások által nyert tudományos eredmények megosztása. Az egyetem könyvtárának alapvető feladata az intézményben folyó tudományos munka eredményességét dokumentáló és mérő MTMT tudományos adatbázis építése.

A Tittel Pál Könyvtár munkatársai számos közösségi és kulturális programot is szerveznek Fotó: EKKE 

Ezen alapfeladatokon túl kiemelkedő kulturális kínálattal, rendhagyó könyvtárhasználati órákkal és az olvasást népszerűsítő programokkal várják az egyetem, Eger, egész Heves vármegye, sőt a régió lakóit. A könyvtár tevékenysége magas szakmai együttműködéseken alapul, melyek nagyrészt egyházi és világi, valamint egyetemi és intézményen kívüli partnerekkel valósulnak meg. Tudományos könyvtárként az országos és helyi szakmai szervezetek, közgyűjtemények, oktatási intézmények, továbbá alapítványok, egyesületek, gazdasági- és kommunikációs cégek munkáját támogatják. A magas szintű tudományos tevékenysége mellett Eger kulturális színfoltja és a jótékonysági kezdeményezések hatékony felkarolója a Tittel Pál Könyvtár.

Az ország második legjobb felsőoktatási könyvtáraként díjazták a Tittel Pál Könyvtára Fotó: EKKE

– A pályázatban a könyvtár saját szervezésű rendezvényeinek és programjainak látogatószámában elért kimagasló növekedés és a kölcsönzött dokumentumok számában produkált jelentős változás eredményezte a „Nyilvános Felsőoktatási Könyvtárak és Nyilvános Szakkönyvtárak” alapkategóriában elért 2. helyezését. Köszönjük a könyvtárhasználók, a fenntartó és számos partnerünk bizalmát! A szintén egri díjazott, Bródy Sándor Könyvtár digitalizálásban elért különdíjához szeretettel gratulálunk – mondta portálunknak Oszlánczi Krisztina, a könyvtár főigazgatója.

 

