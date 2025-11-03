51 perce
Ki sem néznéd a 16 éves fiúból, amit elkövetett – nyomában az egész gyöngyösi rendőrség
Összegyűjtöttük a tíz legolvasottabb cikket az elmúlt hétről. Gárdonyi Színház új vezetőjétől egy különös nevű fiú körözéséig – ezek voltak a legolvasottabb cikkeink.
Számos dolog történt az előző héten is, ami foglalkoztatta olvasóinkat. A csütörtöki közgyűlésen megválasztották az egri színház új vezetőjét, a Gyöngyösi Rendőrkapitányság pedig körözést adott ki egy 16 éves fiú tolvaj ellen – ezek voltak az elmúlt hét legnépszerűbb cikkei:
1. Megvan az egri színház új igazgatója - a Kossuth-díjas színész a Sorstalanságban és az Üvegtigrisben is játszott:
2. Hajsza Gyöngyösön, nagy erőkkel keresik a rendőrök! Szörnyű, 16 évesen mit csinált a különleges nevű fiú:
3. Ilyen WC-t még biztosan nem láttál – egy hatvani étterem humoros megoldása mindent visz:
4. Mit tud az Eger melletti falu, amit a többi nem? Újabban ezt a csodahelyet nézték ki maguknak a turisták:
5. Ezekre a hevesi településekre nem költözhet be akárki: kereshetsz máshol házat, ha nem felelsz meg a feltételeknek
6. Hoppá! Olyat tettek egy egri beteggel az urológián, hogy azonnal levelet írt:
7. Borítja a vitaminos bödönt a gyöngyösi háziorvos: a veseköved eteted, ha így szeded a C-vitamint:
9. Aljasság egy Gyöngyös melletti gyümölcsösben, a kertek szégyene ez az 51 éves férfi:
10. Sportpisztollyal végeztek áldozatukkal Gyöngyösön, a holttestet már nem tudták eltüntetni:
Menekülő autós ütközött sírnak Mindenszentek napján az egerszalóki temetőben