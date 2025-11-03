Ki sem néznéd a 16 éves fiúból, amit elkövetett – nyomában az egész gyöngyösi rendőrség

november 3., hétfő

Összegyűjtöttük a tíz legolvasottabb cikket az elmúlt hétről. Gárdonyi Színház új vezetőjétől egy különös nevű fiú körözéséig – ezek voltak a legolvasottabb cikkeink.

Heol.hu

Számos dolog történt az előző héten is, ami foglalkoztatta olvasóinkat. A csütörtöki közgyűlésen megválasztották az egri színház új vezetőjét, a Gyöngyösi Rendőrkapitányság pedig körözést adott ki egy 16 éves fiú tolvaj ellen – ezek voltak az elmúlt hét legnépszerűbb cikkei: 

Körözés: lopás miatt keresik a 16 éves fiút Gyöngyösön.
Körözés: lopás miatt keresik a 16 éves fiút Gyöngyösön.
Forrás: Knap Zoltán/bama.hu

1. Megvan az egri színház új igazgatója - a Kossuth-díjas színész a Sorstalanságban és az Üvegtigrisben is játszott:

2. Hajsza Gyöngyösön, nagy erőkkel keresik a rendőrök! Szörnyű, 16 évesen mit csinált a különleges nevű fiú:

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

3. Ilyen WC-t még biztosan nem láttál – egy hatvani étterem humoros megoldása mindent visz:

4. Mit tud az Eger melletti falu, amit a többi nem? Újabban ezt a csodahelyet nézték ki maguknak a turisták:

5. Ezekre a hevesi településekre nem költözhet be akárki: kereshetsz máshol házat, ha nem felelsz meg a feltételeknek

6. Hoppá! Olyat tettek egy egri beteggel az urológián, hogy azonnal levelet írt:

7. Borítja a vitaminos bödönt a gyöngyösi háziorvos: a veseköved eteted, ha így szeded a C-vitamint:

8. Halálos baleset történt Verpeléten:

9. Aljasság egy Gyöngyös melletti gyümölcsösben, a kertek szégyene ez az 51 éves férfi:

10. Sportpisztollyal végeztek áldozatukkal Gyöngyösön, a holttestet már nem tudták eltüntetni:

 

