Lemondott képviselő, új tanácsnokok - változott a lőrinci testület

Több változás is történt Lőrinciben, már ami a képviselő-testületet illeti. A részletekről Pálinkás Péter, polgármester a Lőrinci Hírei közösségi oldalán számolt be. Amiről portálunkon is írtunk, Tari Ottó lemondott az alpolgármesteri tisztségéről, helyette dr. Nagy Milánt választották erre a posztra.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!