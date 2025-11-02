1 órája
Lemondott képviselő, új tanácsnokok - változott a lőrinci testület
Alpolgármester után képviselő is távozott a testületből.
Több változás is történt lőrinci képviselő-testületben.
Több változás is történt Lőrinciben, már ami a képviselő-testületet illeti. A részletekről Pálinkás Péter, polgármester a Lőrinci Hírei közösségi oldalán számolt be. Amiről portálunkon is írtunk, Tari Ottó lemondott az alpolgármesteri tisztségéről, helyette dr. Nagy Milánt választották erre a posztra.
Juhász Szilárd képviselő is lemondott, helyére Cseke Bernadett lépett a testületbe. Ezekkel a változásokkal egy időben a bizottságokat is átszervezték. Maradt három öt-öt taggal, illetve ezen kívül két új tanácsnokot választottak még, Czímer Gábor városfejlesztési, míg Gedei Sándor sporttanácsnokként is tevékenykedik.
