november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szilvásvárad

2 órája

Online folytatódik a lipicai lóárverés

Címkék#lipicai#Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad#Cseri Dávid

Hagyományos és online is értékesítik a szilvásváradi lovakat. Idén tizennyolc csikót hirdettek meg a lipicai lóárverésen.

Tóth Balázs

Tizennyolc lipicai csikót vezettek föl a hétvégén Szilvásváradon. A XXVI. Őszi Lipicai Lóárverés azonban nem ért véget, hiszen a korábbi évek hagyományaihoz hűen online értékesítéssel folytatódik. Szombaton a különböző lovas – voltizs, fogatos, honvédségi és díjlovas - bemutatók mellett az INEOS Grenadier Lipicai Lovasközpont Fedeles Lovardájában fölvezették a zömmel 2020-2022 között született kanca- és méncsikókat, majd munkában is meg lehetett nézni a kiképzett állatokat. Vasárnap pedig a bemutatókat követőn licitálni lehetett a fiatal lovakra.

A lipicai lóárverés online folytatódik november 4-től
A lipicai lóárverés online folytatódik november 4-től
Forrás: Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad

Cseri Dávid, az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad igazgatója szerint a csikók közel fele talált eddig gazdára, volt olyan, amely iránt többen is érdeklődtek, de csak egy vásárló indult végül a liciten. A korábbi évekhez hasonlóan idén is az a jellemző, hogy nem az árveréskor, hanem az utána következő napokban érkeznek a vásárlók és kikiáltási áron veszik meg a meghirdetett csikókat. Van, aki az online értékesítést várja, amelyen egyébként november 4-10 között lesz lehetősége vásárolni, a lovakról videókat is közzétettek. Az igazgató hozzátette, az idei árverésen voltak teljesen nyers csikók is, de olyanok is, amelyek már versenyeznek.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

- Ebben az évben úgy gondoltuk, nem emelünk az árakon, így a tavalyi árszinten hirdettük meg a csikókat. A mostani alkalommal az eddigi legdrágább eladásunk négymillió forint körül alakult – tudtuk meg Cseri Dávidtól. Az online liciten persze még mehet fölfelé az idei csúcsár.

Kiállítás és emléktábla-avatás a lipicai lóárverés alkalmával

A magyar vásárlók mellett idén voltak érdeklődők Ausztriából, Szlovéniából, újként pedig Törökországból is. Az árverés alkalmával megnyílt Pongrác Ágnes festő „Lovakról” című kiállítása a fedeles lovardában. Tovább gyarapodott az emléktáblák sora az épület bejáratával szemközti falon, ezúttal a tavaly decemberben mindössze 18 évesen, autóbalesetben elhunyt Varga Máté hagyományőrző huszár főhadnagy tiszteletére avattak táblát. Az ózdi fiatalember a Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesület aktív tagja volt, emellett néptáncolt, kutatómunkát végzett és más ifjúsági szervezetek munkájában is részt vállalt, amely a környékbeli és felvidéki magyarokat fogta össze. A Mátra Szakképző Iskolában tanult, tartalékos katonaként is tevékenykedett, részt vett a lovas képzéseken, nem csak Szilvásváradon, hanem a fővárosban is.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu