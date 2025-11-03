Online folytatódik a lipicai lóárverés

Tizennyolc lipicai csikót vezettek föl a hétvégén Szilvásváradon. A XXVI. Őszi Lipicai Lóárverés azonban nem ért véget, hiszen a korábbi évek hagyományaihoz hűen online értékesítéssel folytatódik. Szombaton a különböző lovas – voltizs, fogatos, honvédségi és díjlovas - bemutatók mellett az INEOS Grenadier Lipicai Lovasközpont Fedeles Lovardájában fölvezették a zömmel 2020-2022 között született kanca- és méncsikókat, majd munkában is meg lehetett nézni a kiképzett állatokat. Vasárnap pedig a bemutatókat követőn licitálni lehetett a fiatal lovakra.

A lipicai lóárverés online folytatódik november 4-től

Forrás: Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad

Cseri Dávid, az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad igazgatója szerint a csikók közel fele talált eddig gazdára, volt olyan, amely iránt többen is érdeklődtek, de csak egy vásárló indult végül a liciten. A korábbi évekhez hasonlóan idén is az a jellemző, hogy nem az árveréskor, hanem az utána következő napokban érkeznek a vásárlók és kikiáltási áron veszik meg a meghirdetett csikókat. Van, aki az online értékesítést várja, amelyen egyébként november 4-10 között lesz lehetősége vásárolni, a lovakról videókat is közzétettek. Az igazgató hozzátette, az idei árverésen voltak teljesen nyers csikók is, de olyanok is, amelyek már versenyeznek.

- Ebben az évben úgy gondoltuk, nem emelünk az árakon, így a tavalyi árszinten hirdettük meg a csikókat. A mostani alkalommal az eddigi legdrágább eladásunk négymillió forint körül alakult – tudtuk meg Cseri Dávidtól. Az online liciten persze még mehet fölfelé az idei csúcsár.

Kiállítás és emléktábla-avatás a lipicai lóárverés alkalmával

A magyar vásárlók mellett idén voltak érdeklődők Ausztriából, Szlovéniából, újként pedig Törökországból is. Az árverés alkalmával megnyílt Pongrác Ágnes festő „Lovakról” című kiállítása a fedeles lovardában. Tovább gyarapodott az emléktáblák sora az épület bejáratával szemközti falon, ezúttal a tavaly decemberben mindössze 18 évesen, autóbalesetben elhunyt Varga Máté hagyományőrző huszár főhadnagy tiszteletére avattak táblát. Az ózdi fiatalember a Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesület aktív tagja volt, emellett néptáncolt, kutatómunkát végzett és más ifjúsági szervezetek munkájában is részt vállalt, amely a környékbeli és felvidéki magyarokat fogta össze. A Mátra Szakképző Iskolában tanult, tartalékos katonaként is tevékenykedett, részt vett a lovas képzéseken, nem csak Szilvásváradon, hanem a fővárosban is.