Hatalmas torlódás bénította meg az M3-as autópályát

Az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, a 64-es km-nél lévő terelt szakaszon egy műszaki hibás autó vesztegel a Budapest felé vezető terelt szakaszon, emiatt 5 km-es torlódás alakult ki – számolt be a horti terelésnél kialakult dugóról az Útinform.

Hatalmas a torlódás az M3-as autópályán.

Forrás: Krizsán Csaba/MTI

