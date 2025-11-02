Dugó
1 órája
Hatalmas torlódás bénította meg az M3-as autópályát
Egy lerobbant autó okozott dugót vasárnap délután az M3-as autópályán. A torlódás egyik pillanatról a másikra hatalmassá dagadt. Mutatjuk a részleteket.
Az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, a 64-es km-nél lévő terelt szakaszon egy műszaki hibás autó vesztegel a Budapest felé vezető terelt szakaszon, emiatt 5 km-es torlódás alakult ki – számolt be a horti terelésnél kialakult dugóról az Útinform.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Egy korábbi cikkünkben arról is beszámoltunk, hol okozhatnak torlódásokat a terelések az M3-as autópályán november első hétvégéjén:
Ezt ne hagyja ki!M3
Tegnap, 9:17
Ezrek indulnak útnak a temetőkhöz: mutatjuk, hol torlódhat a forgalom az M3-ason
Ezt ne hagyja ki!Látogatók
2025.10.31. 17:29
Mit tud az Eger melletti falu, amit a többi nem? Újabban ezt a csodahelyet nézték ki maguknak a turisták
Ezt ne hagyja ki!A balett az igazi álma
20 órája
12 éves kisfiú csinálta meg a gyöngyösi álmot, így lubickol Berci a világ egyik legjobb sulijában
Ezt ne hagyja ki!Baleset
Tegnap, 15:04
Menekülő autós ütközött sírnak Mindenszentek napján az egerszalóki temetőben
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre