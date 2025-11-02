Hatalmas torlódás bénította meg az M3-as autópályát

november 2., vasárnap

Egy lerobbant autó okozott dugót vasárnap délután az M3-as autópályán. A torlódás egyik pillanatról a másikra hatalmassá dagadt. Mutatjuk a részleteket.

Heol.hu

Az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, a 64-es km-nél lévő terelt szakaszon egy műszaki hibás autó vesztegel a Budapest felé vezető terelt szakaszon, emiatt 5 km-es torlódás alakult ki – számolt be a horti terelésnél kialakult dugóról az Útinform.

Hatalmas a torlódás az M3-as autópályán.
Hatalmas a torlódás az M3-as autópályán.
Forrás: Krizsán Csaba/MTI

Egy korábbi cikkünkben arról is beszámoltunk, hol okozhatnak torlódásokat a terelések az M3-as autópályán november első hétvégéjén:

 

