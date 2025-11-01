november 1., szombat

Ma este egy fontos rendszer elnémul – addig még léphetsz

Címkék#kormányablak#dáp#Ügyfélkapu +

November elsején kilenctől másnap délig nem lesz elérhető az időpontfoglaló alkalmazás.

2025. november 1-jén 21:00 órától ütemezett karbantartási munkálatokat végeznek a Központi Ügyfélregisztációs Nyilvántartás (KÜNY) rendszeren, hívták föl a figyelmet a Központi Időpontfoglaló Alkalmazás oldalán. A karbantartás ideje alatt a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli, DÁP alkalmazással történő bejelentkezés átmenetileg nem lesz elérhető. Az üzemkiesés várható időtartama 16 óra. Továbbá az Ügyfélkapu+ működésében és a KAÜ-n keresztüli adatlekérdezések esetén átmeneti lassulások várhatóak.

Forrás: Für Henrik/Békés Megyei Hírlap

A rendszerbe belépni Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül lehet. KAÜ belépés nélkül az időpontfoglalás kizárólag Ügyfélkapu regisztrációra, DÁP előregisztrációra és a lejárt személyazonosításra alkalmas okmányok cseréjére, átvételére történhet.

