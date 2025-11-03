november 3., hétfő

Kiborult a pénzesvödör Dél-Hevesben! Milliókat osztanak szét, ők a szerencsés nyertesek

Dél-Heves több települése örülhet a közelmúltban jóváhagyott támogatásoknak. A Magyar Falu Program legújabb döntési listája szerint közel 84,5 millió forint érkezik a térségbe.

Molnár Helga

Újabb milliók érkeznek Dél-Hevesbe a Magyar Falu Programnak köszönhetően. A legfrissebb döntési lista ismét jó híreket hozott a térség településeinek, az „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések – 2025” című pályázat keretében csaknem 84,5 millió forint támogatás érkezik a környékre. Az összegből a falvak önkormányzatai fejlesztéseket, korszerűsítéseket és fontos eszközbeszerzéseket valósíthatnak meg – az egészségházak megújításától a közösségi terek kialakításáig.

Pélyre is érkezik Magyar Falu Programos forrás Fotó: Google Utcakép
Átányba ötmillió forint érkezik, melyből Jámbor Dénes polgármester szavai szerint az egészségház kazánját cserélik, mert az elromlott, illetve víztisztítót is vásárolnak. Boconádon 8 millió forintból kommunális eszközöket vásárolnak majd, mely a közterületek karbantartását hivatott segíteni, ugyanerre a célra Zaránkon a pályázatnak köszönhetően ugyanennyit költhetnek.

Erdőtelken hatmillió forintot költhetnek a temető fejlesztésre, míg Erkre hatmillió érkezik játszótér modernizálására, Kiskörére pedig hasonló célokra 8,2 millió forint, Tenkre pedig 5,8 millió jön. Sarudról Gyöngy Beáta polgármester közölte, 5,5 millió forintot nyerte, s új kegyeleti hűtő és egy szaniter konténer beszerzésére lesz lehetőség.

Tarnazsadány is szerepel a döntési listában nyolcmillió forinttal. Botos Péter Adrián polgármester elmondta, ezt a forrást a védőnői szolgálat felújítására költik majd, teljes mértékben megújul az épület.
– Ennek köszönhetően a kismamák és gyermekek egy új környezetben fognak várakozni. Új padlózata, új mellékhelyiségek, klimatizált váró termek lesznek ebből az összegből – mondta.

Több település önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztésre nyertek pénzt. Tarnamérára hat, Tiszanánára tízmillió forint érkezik erre a célra. Tarnabodon nyolcmillió forintot költhetnek erre a célra. Pető Sándor polgármester elmondta, közösségi teret alakítanak ki a polgármesteri hivatal épületén belül.
– A cél az, hogy a fiataloknak értelmes alternatívát nyújtsunk, hogy ne az utcán kelljen lenniük, hanem jól töltsék a szabadidejüket. Eszközöket szeretnénk vásárolni, például gondolok itt rex asztalra, vagy asztali focira, később egy televízióra.

Az a törekvésünk, hogy egyfajta szemléletváltás is történjen ezzel, az ifjabbaknak szeretnénk alternatívát kínálni – hangsúlyozta.

Hevesvezekényre 19 millió forint érkezik. Ebből Lászka Kristóf polgármester elmondta, a polgármesteri hivatal födémjét cserélik majd, ugyanis rossz állapotú. Majd a Versenyképes Járások Programnak köszönhetően belül is megújul az épület, festés lesz, padlócsere, és eszközbeszerzés is megvalósul. A legnagyobb nyertes ezúttal viszont Pély lett, a település húszmilliót nyert ezen a pályázaton. Bakondi Péter polgármester elmondta, az összegből az iskola melletti, volt tejcsarnok épületét újítják meg. Erre a célra már érkezik forrás a Versenyképes Járások Programban, ezt egészíti ki az MFP forrás.
– Megújul a tetőfödém, nyílászárókat cserélünk és az elektromos hálózatot is, mosdókat, kisebb teakonyhát alakítunk ki. Az épület helyet ad majd a közművelődési asszisztensünknek, az ő foglalkozásainak, az ovisok és iskolások programjainak, illetve a nyugdíjas klubunk találkozóinak is. Szeretném megjegyezni és kiemelni Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselőjének támogatását – tette hozzá.

A Magyar Falu Program

A történet 2018 tavaszán kezdődött, mikor is Orbán Viktor miniszterelnök a kistelepülések polgármestereinek küldött levelében meghirdette a Magyar Falu Programot. Magyarország Kormánya ebben kiemelt célként az 5000 fő lélekszám alatti kistelepülések megerősítését és fejlesztését, a helyi életminőség javítását és a lakosság elvándorlásának megállítását fogalmazta meg. Magyarországon jelenleg 3155 település található, melyből az 5000 fő alattiak száma 2865. Hazánk teljes népességét tekintve, annak nagyjából egyharmada él ezeken a településeken. A Magyar Falu Program végrehajtása 2019-ben kezdődött el. A Magyar Falu Program előnye, hogy rugalmas, a kormány az érintettek által megfogalmazott igények figyelembevételével folyamatosan bővíti, alakítja azt. 

 

