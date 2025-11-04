2 órája
Ez a műtét több volt, mint aminek látszik – álmában se gondolta, hogy mi vár rá az egri kórházban
Újabb üzenetet kapott az egri kórház. A beteg az intézményben folyó munkáról és az egészségügyi dolgozókról írt levelet.
A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház páciense októberben a Fül-orr-gégészeti Osztályon arci daganat eltávolító műtéten esett át. Az egészségügyi dolgozóknak írt egy levelet.
A műtét és a gyógyulási folyamat során tapasztaltakról az alábbi elismerő sorokat küldte:
Külön kiemelném dr. Nagy Ágnes doktornő aprólékos munkáját, aki maximálisan arra törekedett, hogy a gyógyulás minél szebb legyen, a heg minél kevésbé látszódjon. Emberileg is kitett magáért: rossz beteg vagyok, mert mindent tudni szeretnék annak érdekében, hogy eljussak az elfogadásig. Minden kérdésemre alapos választ adott - sokszor kétszer is.
A beteg az orvos és az ápolószemélyzet kedvességét, szakértelmét és figyelmességét dicséri a kezelések során.
Köszönöm dr. Major Tamásnak is, hogy a műtét során arról is gondoskodott, hogy a hangulat oldott legyen, s a bennem gyűlő feszültség csökkenjen. Emellett arra is figyelt, hogy a varratszedéskor minél kevesebb fájdalmat, kellemetlenséget okozzon. Hálás vagyok az ott dolgozó ápolóknak, kötöző nővérnek is azért az empátiáért, amivel felém fordultak...
A kórház így reagált a hálalevélre
Köszönjük betegünk visszajelzését, mely minden kollégánk számára megerősítés: a szakmai felkészültség mellett az emberi törődés is fontos része a gyógyításnak.
