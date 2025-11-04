Ez a műtét több volt, mint aminek látszik – álmában se gondolta, hogy mi vár rá az egri kórházban

Köszönöm dr. Major Tamásnak is, hogy a műtét során arról is gondoskodott, hogy a hangulat oldott legyen, s a bennem gyűlő feszültség csökkenjen. Emellett arra is figyelt, hogy a varratszedéskor minél kevesebb fájdalmat, kellemetlenséget okozzon. Hálás vagyok az ott dolgozó ápolóknak, kötöző nővérnek is azért az empátiáért, amivel felém fordultak...