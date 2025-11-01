31 perce
Itt vannak a tervek - ekkor lehet majd síelni a Kút-hegyről
Víztározók is kellenek az új mátrai sípályákhoz. A Mátraszentistváni Sípark bővítése 2029-ig valósulhat meg.
Nagyot bővül majd a Mátraszentistváni Síparkot a következő években. Az üzemeltető a Heves Vármegyei Kormányhivatalhoz fordult, a szükséges környezetvédelmi engedélyek miatt, ebben pedig részletesen beszámolnak a tervekről. A sípark jelenlegi engedélye 2036. július 31-ig szól, viszont az új területeken is meg kellett vizsgálni, milyen vízügyi, természetvédelmi kockázatokkal jár a sípályák, felvonók építése. Idén év elején az üzemeltető vállalkozás már vázolta a terveket a heol.hu-nak is.
A létesítmény 2004 óta üzemel, jelenleg nyolc sífelvonó, két mozgójárda és tíz különböző nehézségű sípálya található itt, összesen 4300 méteres pályahosszúsággal. Technikai hó alkalmazásával a síszezon átlagosan 80-90 nap, a síelők száma egy szezonban 40-50 ezer között alakul. A technikai havat harminc hóágyúval biztosítják a hét hektárnyi területre, a vizet négy kisebb víztározóból veszik ki. Mivel további 4,4 hektárt tennének ki az újabb sípályák, ezért bővítenék a Narád oldali víztározót és magasítják annak töltését is, így a jelenlegi 8,4 ezer köbméterről 13,5 ezer köbméterre változna. Mivel a Kút-hegyen is épülnének pályák, így ott egy új tározóra van szükség a hegytetőn, amelynek térfogata 13,8 ezer köbméter lesz. A vizet szivattyúval, hatszáz méternyi vezetéken vinnék föl.
Milliárdos fejlesztésekbe fog idén a mátraszentistváni sípark
Két új pálya a Mátraszentistváni Síparkban
Mátraszentimrén, a belterület déli oldalán épülne a két új sípálya (a Kút-hegyen és Mátraszentlászlónál), felvonókkal, épületekkel, közüzemi vezetékekkel, szervizutakkal. A Kút-hegyi sípálya 20-25 méter széles lesz, 550 és 180 széles ágakkal, a hegy tetején síoktató területtel, az indulási pontra négyüléses felvonó szállítja föl a síelőket. A felvonó felső állomásán gyermekmelegedőt és hütte épületet húznának föl.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A jelenlegi Síoktató Park területén fogadóépületet hoznának létre, de négy évszakos attrakciók (pihenőhely, fajátszótér, tanösvény, kerékpáros tanösvény) is lennének ugyanott, valamint a tervezett Kút-hegyi sípálya közvetlen környezetének ingatlanjain. A meglévő síoktató pályán négy mozgójárdát, vagy „köteles” húzós felvonót terveznek, megcserélnék a meglévő korongos és oktató sífelvonókat.
A via ferratázókra, sífutókra, extrém sportolókra is céloznának a Mátra fejlesztésével
A Mátraszentlászlói sípályát a Kút-hegy északi lejtőjére tervezik, részben felhasználva a jelenlegi nyomvonalat. A sípálya a Fenyves utca végéből indul és a Kút-hegy tetejére vezet 400 méter hosszan és 55 méter szélesen, mindehhez tartozik majd egy 380 méteres felvonó. A Kút-hegy tetején, a tervezett víztározó mellett mozgójárdákat, vagy köteles felvonókat terveznek.
Játszóterek és kerékpáros pályák
Részben a jelenlegi parkoló területén egy központi fogadóépület jöhet létre, az épületben pénztár, sí- és kerékpárkölcsönző, gyermekmelegedő, síiskola és további szolgáltatások kapnak helyet. A jelenlegi 374 férőhelyes parkolót 139-cel bővítenék. A négy évszakosság jegyében kerékpáros és gyalogos létesítményeket terveznek. A bicikliseknek egy flow pályát építenek a Kút-hegyi sípálya két oldalán. A második parkoló északi részére egy pumpapályát építenének, míg a Narád oldali tározó gátján mountain bike edzőpálya kaphat helyet. A síovi területén, a meglévő családi pálya mellé még négy rövid kerékpárpáros családi és gyermekpályát helyeznének. A gyalogosoknak összesen három játszótér, az új tározónál tanösvény, illetve egy egyensúlyérzéket fejlesztő elemekre alapozott motorik park kedvezhet.
Stratégia készült a Mátra aktív turizmusának fejlesztésére
A benyújtott dokumentumok szerint 2026-2027-re tervezik a Kút-hegyi pálya és az utak, tározók, a parkoló, a kerékpáros pályák és a tanuló pálya építését, majd 2026-2028. között a fogadóépület, hütte és gyermek melegedő illetve fedett parkoló létesülhet. Harmadik ütemben 2028-2029-ben épülhet meg a Mátraszentlászlói sípálya és sífelvonó és a kapcsolódó létesítményei.
Az üzemeltető Digitroll Kft. árbevétele az elmúlt három évben 2,77 milliárd forintról előbb 2,34 milliárdra, majd 1,54 milliárd forintra csökkent, adózott eredménye 950 millió forint után 304, tavaly pedig 49,6 millió forintra apadt. A cég saját tőkéje 2,4 milliárd forint maradt.
Mit tud az Eger melletti falu, amit a többi nem? Újabban ezt a csodahelyet nézték ki maguknak a turisták
Menekülő autós ütközött sírnak Mindenszentek napján az egerszalóki temetőben