Itt vannak a tervek - ekkor lehet majd síelni a Kút-hegyről

Nagyot bővül majd a Mátraszentistváni Síparkot a következő években. Az üzemeltető a Heves Vármegyei Kormányhivatalhoz fordult, a szükséges környezetvédelmi engedélyek miatt, ebben pedig részletesen beszámolnak a tervekről. A sípark jelenlegi engedélye 2036. július 31-ig szól, viszont az új területeken is meg kellett vizsgálni, milyen vízügyi, természetvédelmi kockázatokkal jár a sípályák, felvonók építése. Idén év elején az üzemeltető vállalkozás már vázolta a terveket a heol.hu-nak is.

A mátraszentistváni sípark új felvonójának látványterve

Forrás: Beküldött, Sípark Mátraszentistván

A létesítmény 2004 óta üzemel, jelenleg nyolc sífelvonó, két mozgójárda és tíz különböző nehézségű sípálya található itt, összesen 4300 méteres pályahosszúsággal. Technikai hó alkalmazásával a síszezon átlagosan 80-90 nap, a síelők száma egy szezonban 40-50 ezer között alakul. A technikai havat harminc hóágyúval biztosítják a hét hektárnyi területre, a vizet négy kisebb víztározóból veszik ki. Mivel további 4,4 hektárt tennének ki az újabb sípályák, ezért bővítenék a Narád oldali víztározót és magasítják annak töltését is, így a jelenlegi 8,4 ezer köbméterről 13,5 ezer köbméterre változna. Mivel a Kút-hegyen is épülnének pályák, így ott egy új tározóra van szükség a hegytetőn, amelynek térfogata 13,8 ezer köbméter lesz. A vizet szivattyúval, hatszáz méternyi vezetéken vinnék föl.