Felborul a vonatközlekedés több hevesi vonalon! Jobb, ha ezt tudod!
Néhány hevesi vasútvonalon módosul a menetrend. A MÁV közleményéből kiderült, mely szakaszokon lesz változás.
Karbantartási munkák miatt a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek - olvasható a MÁV-csoport honlapján.
A vágányzári térképen piros kiemelés jelöli azokat a vasútvonalakat, melyekhez érvénybe lépett időszakos menetrendváltozás kapcsolódik. Sárga vonallal jelölték azokat a vasútvonalakat, melyeken a közeljövőben időszakos menetrendváltozás lép érvénybe. Az egyes vonalakra kattintva megtekintheti a kapcsolódó menetrendi változások listáját.
Mely hevesi vasútvonalakat érintik a módosított menetrendek?
- November 5-ig: Budapest – Hatvan Hatvan – Szolnok Vámosgyörk – Újszász – Szolnok
- November 6-tól november 30-ig: Budapest – Hatvan
- November 6-tól november 30-ig: Hatvan – Szolnok Vámosgyörk – Újszász – Szolnok
- December 13 -ig: Debrecen – Füzesabony vonalon a vonatok menetrendje módosul. Egyes vonatok helyett eltérő szakaszokon Debrecen – Hortobágy – Tiszafüred – Egyek – Füzesabony között MÁVBUSZ-ok közlekednek. Látókép és Balmazújváros között valamennyi vonat helyett MÁVBUSZ közlekedik.
