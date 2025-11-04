november 4., kedd

Felborul a vonatközlekedés több hevesi vonalon! Jobb, ha ezt tudod!

Néhány hevesi vasútvonalon módosul a menetrend. A MÁV közleményéből kiderült, mely szakaszokon lesz változás.

Karbantartási munkák miatt a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek - olvasható a MÁV-csoport honlapján.

Karbantartás miatt módosul a vonatok menetrendje, derül ki a MÁV közleményéből
Forrás: MÁV-csoport

A vágányzári térképen piros kiemelés jelöli azokat a vasútvonalakat, melyekhez érvénybe lépett időszakos menetrendváltozás kapcsolódik. Sárga vonallal jelölték azokat a vasútvonalakat, melyeken a közeljövőben időszakos menetrendváltozás lép érvénybe. Az egyes vonalakra kattintva megtekintheti a kapcsolódó menetrendi változások listáját.

Mely hevesi vasútvonalakat érintik a módosított menetrendek?

  • November 5-ig:  Budapest – Hatvan Hatvan – Szolnok Vámosgyörk – Újszász – Szolnok
  • November 6-tól november 30-ig:  Budapest – Hatvan
  • November 6-tól november 30-ig: Hatvan – Szolnok Vámosgyörk – Újszász – Szolnok
  • December 13 -ig: Debrecen – Füzesabony vonalon a vonatok menetrendje módosul. Egyes vonatok helyett eltérő szakaszokon Debrecen – Hortobágy – Tiszafüred – Egyek – Füzesabony között MÁVBUSZ-ok közlekednek. Látókép és Balmazújváros között valamennyi vonat helyett MÁVBUSZ közlekedik.

 (Főoldali képünk illusztráció, forrás: Mogyorósi Zsolt / Észak-Magyarország)

 

