Emlékezés

Megemlékeztek az '56-os hősökről Egerben + fotók

Az '56-os emlékműnél gyűltek össze az emlékezők.

November 4-e nemzeti gyásznap, ekkor az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésére és az ezt követő megtorlások áldozataira emlékezünk. Így tett a Mi Hazánk Mozgalom egri szervezete is, kedden az 1956-os emlékműnél hajtottak főt.

Megemlékezést tartott a Mi Hazánk Egerben.
Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

A Himnusz közös eléneklése után Bognár Ignác, a Mi Hazánk egri önkormányzati képviselője elmondta, a pártja évek óta megemlékezik a forradalom leveréséről, az elhunytakról, az itthonról menekülni kényszerülőkről. Elhangzott, azért gyűltünk össze, hogy megemlékezzünk azokról, akik életüket adták értünk, a jövőnkért, a szabadságunkért.

Népként hatalmas túlerővel néztünk szembe, mégis kivívtuk függetlenségünket, ha csak rövid időre is. Néhány nap múlva azonban a szovjet hadsereg újra támadásba lendült, és megkezdődött a könyörtelen hadművelet Budapest ellen. A magára maradt nemzet hősies küzdelme napokon át tartott, míg végül elbukott a szabadságharc.

– Ma hálával és mély tisztelettel hajtunk fejet mindazok előtt, akik életüket áldozták hazánkért – emelte ki.

Bognár Ignác egy zászlót is mutatott, mely Ausztráliában készült a forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulójára, ezt melbourne-i magyarok készítették, s különböző kultúrkörök emblémái láthatóak rajta. A zászlót jövőre Kiskunmajsára viszik, ahol 56-os múzeum működik, nekik ajándékozzák majd.

A megemlékezés végén a résztvevők elénekelték a Szózatot, majd gyertyát gyújtottak és fejet hajtottak a hősök emléke előtt.

Mi Hazánk Mozgalom 56-os megemlékezés az '56-os kőnél

Fotók: Huszár Márk/heol.hu

 

