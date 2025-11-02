Példátlan megtorlás – volt, akit kétszer is halálra ítéltek Heves vármegyében

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc bukása után megtorlások Heves vármegyében is voltak a magyar függetlenségért síkra szállók ellen. Hajagos József történész, a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium tanára arról beszélt portálunknak, hogy a császári megtorlások korántsem értek véget azzal, hogy 1849. október 6-án Aradon, illetve Pesten kivégezték a katonai vezetőket és Batthyány Lajos miniszterelnököt. Az 1848-49-es tevékenységükért sokakat hadbíróság elé állítottak, majd elítéltek a későbbi napokban, hónapokban, években is.

A megtorlások Heves vármegyében is az aradi kivégzések után indultak meg igazán

Forrás: hu.wikipedia.org

A megtorlások Heves vármegyében is számos kivégzéssel jártak

– A Világosnál, illetve a különböző helyszíneken lezajlott fegyverletételeknél fogságba esett valamennyi hivatásos tiszt ellen eljárást folytattak le október után. Ez Heves vármegyeieket is érintett, például a tragikus sorsú egri Lenkey János honvéd tábornok bátyját, Lenkey Károlyt, aki egy időben szintén hivatásos katonatiszt volt. Előbb halálos ítéletet kapott, azt utána enyhítették 12 év várfogságra. A gyöngyösi születésű Driska Szilárd honvéd őrnagyot is halálra ítélték, majd 15 év várfogság lett végül a büntetése. A szintén gyöngyösi Pethő Vilmos honvéd alezredest ugyancsak halálra ítélték, majd 14 év várbörtönnel sújtották. Ők az 1850-es években különböző amnesztia rendeletekkel szabadlábra kerültek. Rajtuk kívül természetesen többeket is börtönbe vetett a hadbíróság vármegyénkben is – részletezte Hajagos József.

Sokakat ítéltek akár 15-20 éves várfogságra

A megtorlás más módja sújtotta azokat a katonatiszteket, akik korábban nem voltak a császári hadseregben hivatásos katonák.

– Őket sorozóbizottság elé állították, és sokukat besorozták büntetésből a császári seregbe. Még a magasabb rangú honvédtisztek között is voltak ilyenek. Ez lett a sorsa például Németh Albert nemzetőr őrnagynak, aki a tiszanánai kerület országgyűlési képviselője volt. A pusztaszikszói születésű – ma Füzesabony része – König Endre tüzér őrnagy sem volt hivatásos tiszt, de őt is besorozták a császári hadseregbe. Voltak, akik ellenszegültek besorozásnak. Itt azokról van szó, akik nem kerültek fogságba, hanem valamilyen módon hazajutottak. A hatóságok azonban tudták róluk, hogy honvédek voltak, és megpróbálták őket sorozóbizottság elé állítani. Közülük is sokan kaptak több hónapig, vagy akár több évig terjedő sáncfogságot, azaz várban, munkával letöltendő fogságot – fűzte hozzá a történész.