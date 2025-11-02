24 perce
Példátlan megtorlás – volt, akit kétszer is halálra ítéltek Heves vármegyében
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után évekig tartott a magyar függetlenségért harcolók elleni hajtóvadászat. Megtorlások Heves vármegyében is voltak, egészen az 1867-es kiegyezésig.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc bukása után megtorlások Heves vármegyében is voltak a magyar függetlenségért síkra szállók ellen. Hajagos József történész, a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium tanára arról beszélt portálunknak, hogy a császári megtorlások korántsem értek véget azzal, hogy 1849. október 6-án Aradon, illetve Pesten kivégezték a katonai vezetőket és Batthyány Lajos miniszterelnököt. Az 1848-49-es tevékenységükért sokakat hadbíróság elé állítottak, majd elítéltek a későbbi napokban, hónapokban, években is.
A megtorlások Heves vármegyében is számos kivégzéssel jártak
– A Világosnál, illetve a különböző helyszíneken lezajlott fegyverletételeknél fogságba esett valamennyi hivatásos tiszt ellen eljárást folytattak le október után. Ez Heves vármegyeieket is érintett, például a tragikus sorsú egri Lenkey János honvéd tábornok bátyját, Lenkey Károlyt, aki egy időben szintén hivatásos katonatiszt volt. Előbb halálos ítéletet kapott, azt utána enyhítették 12 év várfogságra. A gyöngyösi születésű Driska Szilárd honvéd őrnagyot is halálra ítélték, majd 15 év várfogság lett végül a büntetése. A szintén gyöngyösi Pethő Vilmos honvéd alezredest ugyancsak halálra ítélték, majd 14 év várbörtönnel sújtották. Ők az 1850-es években különböző amnesztia rendeletekkel szabadlábra kerültek. Rajtuk kívül természetesen többeket is börtönbe vetett a hadbíróság vármegyénkben is – részletezte Hajagos József.
Sokakat ítéltek akár 15-20 éves várfogságra
A megtorlás más módja sújtotta azokat a katonatiszteket, akik korábban nem voltak a császári hadseregben hivatásos katonák.
– Őket sorozóbizottság elé állították, és sokukat besorozták büntetésből a császári seregbe. Még a magasabb rangú honvédtisztek között is voltak ilyenek. Ez lett a sorsa például Németh Albert nemzetőr őrnagynak, aki a tiszanánai kerület országgyűlési képviselője volt. A pusztaszikszói születésű – ma Füzesabony része – König Endre tüzér őrnagy sem volt hivatásos tiszt, de őt is besorozták a császári hadseregbe. Voltak, akik ellenszegültek besorozásnak. Itt azokról van szó, akik nem kerültek fogságba, hanem valamilyen módon hazajutottak. A hatóságok azonban tudták róluk, hogy honvédek voltak, és megpróbálták őket sorozóbizottság elé állítani. Közülük is sokan kaptak több hónapig, vagy akár több évig terjedő sáncfogságot, azaz várban, munkával letöltendő fogságot – fűzte hozzá a történész.
Az abasári tanítónak és az érseki erdésznek sem kegyelmeztek
A Mátrában folytatott gerillatevékenység miatt fogták el Gyöngyös környékén, és állították hadbíróság elé Posztóczky István főhadnagyot, az egyik szabadcsapat parancsnokát, akit a város határában kivégeztek. Szintén emiatt végezték ki 1850-ben Márkus János abasári tanítót és Palik Ignácot, aki érseki erdészként a mai Gyöngyössolymos területén tevékenykedett, tette hozzá Hajagos József.
– Kossuth-bankó rejtegetéséért Heves vármegyében mintegy 40-50 személy ellen indítottak eljárást. Fegyverrejtegetésért is bíróság előtt kellett felelni. Bármilyen fegyver tartását hatósági engedélyhez kötötték. Nem kellett, hogy katonai fegyvert találjanak valakinél, egy vadászfegyverért is hadbíróság járt – fűzte hozzá a történész.
Az egri plébános börtönbe vetve, tífuszban halt meg
A megtorlásokat az egyházi személyek sem kerülték el.
– Lévay Sándor nagyprépost ellen is folyt eljárás, ő az egri érsekség ügyeit irányította 1848-49-ben, utána igazoló bizottság elé állították. Sokkal tragikusabb Sisvai Márton egri plébános ügye, aki 1848. augusztusában a mozgósított egri nemzetőr zászlóaljjal tartott ideiglenes tábori papként a szerbek ellen. 1848. decemberében pedig egy Egerből induló vadászszázadot kísért a Schlick altábornagy ellen harcokba, de ott császári fogságba esett. Ellene már akkor eljárást indítottak, de a pesti fogságból kiszabadult, amikor a magyar honvédcsapatok 1849. áprilisában visszafoglalták Pestet. Sisvai visszatért Egerbe, de kiderítették róla, hogy 1849. június 26-án az Egerhez közeledő orosz csapatok ellen mozgósító beszédet mondott. Ezért a szabadságharc bukása után letartóztatták. Előbb Pesten került hadbíróság elé, majd az ügyét áttették a bécsi hadbíróság elé, és ott a rabkórházban, tífuszban meghalt 1853. január 27-én – fejtette ki Hajagos József.
Fogság járt egy Kossuth-nóta elénekléséért is
A történész arról is beszélt, hogy 1851-ben 1-3 év börtönt kapott egy baráti társaság, mert egy Eger környéki borpincénél – némi poharazgatás után – Kossuth-nótákat énekeltek. Köztük volt a császári besorozást elkerülő Dombrády László volt honvéd százados, továbbá Lieszkovszky József egri ügyvéd, aki egy maga szervezte vadászszázaddal vett részt a szabadságharcban, emellett vármegyénknek egy ideig a polgári biztosa volt. A várostól elvonultan biztonságban érezték, magukat, de a császári besúgóhálózat jól kiépített volt, feljelentették őket.
Az aradi vértanúk közül tízen is jártak Gyöngyösön
A tábori lelkészen a császár elleni szervezkedés miatt hajtották végre a halálos ítéletet
– Az 1850-es évek elején titkos szervezkedések indultak Hevesben is, hogy újból megpróbálják kirobbantani a forradalmat és a szabadságharcot. Ezeket elsősorban az emigrációból, Kossuth Lajos környezetéből szervezték. A horvát származású Gasparich Kilit egykor tábori lelkész volt Perczel Mór hadtestében. A szabadságharc után Gyöngyösön bújtatták a Panker-család tagjai. Gyöngyösön, Egerben és Pesten család több tagját is beszervezte az összeesküvésbe. Elkövette azonban azt a könnyelműséget, hogy naplót vezetett, és abba a beszervezettek monogramjait beírta. Így bukott le vele együtt Panker Alajos volt honvéd huszár százados, és az unokatestvére, Mágócsyné Panker Rozália is, valamint az egri Drisnyey István volt honvéd őrnagy. Gasparich Kilitet 1852. február 9-én tartóztatták le Gyöngyösön, és az összeesküvésben résztvevőket is elfogták. Gasparich Kilitet halálra ítélték, majd 1853. nyarán Pozsonyban kivégezték. Panker Alajost 8 évi fogságra ítélték. Ugyanennyit kapott volna az unokatestvére is, de annak betegsége miatt 5 évre mérsékelték a büntetést. A Pesten beszervezettek közül voltak, akiket 12-15 évre ítéltek el – sorolta Hajagos József.
Az egykori honvéd tisztet kétszer is halálra ítélték
A gyöngyösi Hellmann József honvéd őrnagy – miután a váci csata után elszakadt a hadtestétől – a Mátrában harcoló, már említett gerillacsapat szervezője lett.
– A világosi fegyverletétel hírére még sikerült a komáromi várőrséghez csatlakoznia, ahol, kapitulánsként, amnesztiát kellett volna kapnia, ám a gerillatevékenysége miatt halálra ítélték. Ezt utóbb 20 év várbörtönre módosítottak, és 1857-ben kiszabadult a fogságból. A nyughatatlan természetű, a magyar függetlenség ügyéért nagyon elkötelezett Hellmann 1862-ben bekapcsolódott egy titkos összeesküvő mozgalomba. Ezt Somogyi Endre és Jámbor András vezette. I. Ferenc József császárt úgy akarták megbuktatni, hogy ellenében egy magát Árpád-házi leszármazottnak valló személyt juttatnak a trónra. 1863-ban az összeesküvés tagjait letartóztatták, Hellmannt ismét halálra ítélték, amit ismét 20 év fogságra változtattak. A kiegyezés 1867-es megkötésekor ő is szabadlábra került – magyarázta Hajagos József.
Még az 1867-es kiegyezés előtti években is szabtak súlyos ítéleteket
A gyöngyösi Almásy Pál sem járt jobban pár évvel a kiegyezés előtt, ő 1848–49-ben az első népképviseleti országgyűlés alelnöke volt.
– Almásyt a szintén Kossuth környezetéből megindult szervezkedésbe Nedeczky István egykori honvéd százados vonta be. Ugyanaz a volt honvédtiszt buktatta le őket, mind a Hellmann-féle szervezkedést is: a volt honvédtisztek körében nagy tekintélynek örvendő Asbóth Lajos honvéd ezredes. Almásy Pált sok évi várfogságra ítélték. A rabság körülményei azonban ekkor már nagyon megváltoztak, Almásyt még külföldi gyógykezelésre is elengedték a fogságból. I. Ferenc József császár ez időre ugyanis már a magyarokkal való megegyezés lehetőségét kereste. Míg az 1850-es évek derekáig nagyon sok halálos ítéletet kiszabtak, amiket végre is hajtottak, az 50-es évek közepétől enyhült valamelyest a megtorlás. Lefolytatták ugyan az eljárásokat, szigorú ítéleteket hoztak, de a halálos ítéleteket nem hajtották végre, és a fogságokat is elviselhetőbb körülmények között töltötték a rabok – foglalta össze Hajagos József.
