Veszélyes terméket vont ki a forgalomból a TEDi
Egy vizsgálat veszélyes anyagokat mutatott ki a Kínából származó melamin tálcákban. A TEDi az érintett termékeket Magyarországon is forgalmazta, így Heves vármegyébe is kerülhetett a veszélyes termékekből.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés szerint határérték feletti formaldehid-kioldódást mutattak ki Kínából származó melamin tálcákból. A termékekből a német TEDi GmbH & Co. KG forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett a TEDi üzletekbe.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (TEDi Árukereskedelmi Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NKFH nyomonköveti – számolt be a termékvisszahívásról az NKFH.
Heves vármegyében Hatvanban, Gyöngyösön és Egerben is van TEDi üzlet, így nincs kizárva, hogy az ön kosarába is került a visszahívott termékekből.
Az érintett termékek adatai az alábbiak:
• A termékek megnevezése: Melamin tálca
• Vonalkód: DNP 369 75980003431000000355 124
• Német forgalmazó: TEDi GmbH & Co. KG
• Hazai forgalmazó: TEDi Árukereskedelmi Kft. (1097. Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. II. em.)
Termékvisszahívás oka: Határérték feletti formaldehid-kioldódás.
A formaldehid élelmiszerekbe történő kioldódása általában szennyezőanyagként az élelmiszerrel érintkező anyagokból származik. A leggyakoribb és legtöbbször ellenőrzött probléma a műanyag edényekből, különösen a melamin-formaldehid gyantát tartalmazó termékekből való kioldódás, amit törésálló tulajdonságuk és sima felületük miatt előszeretettel használnak konyhai eszközökként. A formaldehid olyan vegyület, amelyet főként műanyag gyanták, ragasztók előállításához használnak, de megtalálható a kipufogógázokban és a cigarettafüstben is, szervezetbe kerülve hosszútávon növelheti bizonyos daganatos megbetegedések kockázatát.
Az NKFH arra kéri a fogyasztókat, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásároltak és a termék még a birtokukban van, azt a továbbiakban ne használják.
