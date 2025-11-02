50 perce
Az egriek nemrég elhunyt szeretett segédpüspökéről is megemlékeztek az érseki misén
Sokan vannak azok a névtelen szentek, akiket az egyház nem emelt oltárra. Mindenszentekkor rájuk emlékeznek a keresztények. Ternyák Csaba egri érsek misét mondott az egykori főpásztorokért.
Mindenszentek előesti szentmiséjében elhunyt főpásztorokért imádkoztak az egri bazilikában. Az Egri Főegyházmegye honlapjának tudósítása szerint Ternyák Csaba egri érsek szentbeszédében rámutatott, Mindenszentek és Halottak napja minden esztendőben alkalom, hogy imádkozzunk elhunyt szeretteinkért és emlékezzünk rájuk. Ezt a szentmisét egyházmegyénk elhunyt püspökeiért, érsekeiért mutatta be, kiemelten emlékezve a napokban elhunyt dr. Katona István püspök atyára, akinek temetése november 12-én lesz. Ternyák Csaba szerint nagy reménység él a hívekben, hogy ő, aki az isteni irgalmasság lelkes apostola volt itt a földön, ennek az irgalomnak kiesdője lesz majd a mennyben.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Az érsek szerint a temetőkben járva az elmúlásról, a keresztény reményről elmélkedünk, arról a reményről, amit a szentév sajátos módon ajánl figyelmünkbe. Szent Pál apostol szavai erről is szólnak: mindenki, aki benne reménykedik, szentté lesz, ahogy szent ő maga is. Hozzátette, nem csak az oltárra emeltekre kell szentként gondolni, hanem azokra is, akik vérüket ontották Krisztusért vagy hősies fokban gyakorolták az erényeket. A Jelenések Könyvében János apostol szerint hatalmas az üdvözültek serege, akik minden népből valók. Köztük ott vannak a névtelen szentek, akik Isten parancsai szerint éltek, ott vannak elődeink. Bennünket az a remény éltet, hogy megnyílik előttünk életünk végén az a kapu, amit Jézus Krisztus nyitott a halál falán.
Gyászol az egyházmegye - mindenki szeretett egri segédpüspöke hunyt el
Mindenszentek üzenete: meghívás az örök boldogságra
A főpásztor kiemelte, a halottainkra emlékezéssel Krisztus feltámadásának örömhírét hirdetjük, s magunkat is megerősítjük ebbe a hitben. Nem elég Isten létében tenni, a feltámadás hite tesz kereszténnyé bennünket. A Nyolc Boldogság ígérete az igazi boldogság útját mutatja meg nekünk. Mindenszentek ünnepének legszebb üzenete, hogy meghívást kaptunk az örök boldogságra, arra, hogy szentek legyünk.
Szívszorító fotók: itt nyugszanak a leghíresebb hevesiek, megrendítő a látvány halottak napja előtt
Mit tud az Eger melletti falu, amit a többi nem? Újabban ezt a csodahelyet nézték ki maguknak a turisták
12 éves kisfiú csinálta meg a gyöngyösi álmot, így lubickol Berci a világ egyik legjobb sulijában
Menekülő autós ütközött sírnak Mindenszentek napján az egerszalóki temetőben