Az egriek nemrég elhunyt szeretett segédpüspökéről is megemlékeztek az érseki misén

Mindenszentek előesti szentmiséjében elhunyt főpásztorokért imádkoztak az egri bazilikában. Az Egri Főegyházmegye honlapjának tudósítása szerint Ternyák Csaba egri érsek szentbeszédében rámutatott, Mindenszentek és Halottak napja minden esztendőben alkalom, hogy imádkozzunk elhunyt szeretteinkért és emlékezzünk rájuk. Ezt a szentmisét egyházmegyénk elhunyt püspökeiért, érsekeiért mutatta be, kiemelten emlékezve a napokban elhunyt dr. Katona István püspök atyára, akinek temetése november 12-én lesz. Ternyák Csaba szerint nagy reménység él a hívekben, hogy ő, aki az isteni irgalmasság lelkes apostola volt itt a földön, ennek az irgalomnak kiesdője lesz majd a mennyben.

Dr. Ternyák Csaba egri érsek Mindenszentek előestéjén a bazilika altemplomában nyugvó elődeiről is megemlékezett

Forrás: Egri Főegyházmegye

Az érsek szerint a temetőkben járva az elmúlásról, a keresztény reményről elmélkedünk, arról a reményről, amit a szentév sajátos módon ajánl figyelmünkbe. Szent Pál apostol szavai erről is szólnak: mindenki, aki benne reménykedik, szentté lesz, ahogy szent ő maga is. Hozzátette, nem csak az oltárra emeltekre kell szentként gondolni, hanem azokra is, akik vérüket ontották Krisztusért vagy hősies fokban gyakorolták az erényeket. A Jelenések Könyvében János apostol szerint hatalmas az üdvözültek serege, akik minden népből valók. Köztük ott vannak a névtelen szentek, akik Isten parancsai szerint éltek, ott vannak elődeink. Bennünket az a remény éltet, hogy megnyílik előttünk életünk végén az a kapu, amit Jézus Krisztus nyitott a halál falán.