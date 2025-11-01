12 perce
Tudod, miért gyújtunk gyertyát halottak napján? Kvízünkben tesztelheted tudásod!
November elején emlékezünk meg elhunyt hozzátartozóinkról. A mindenszentek és halottak napja idején hagyományosan gyertyát gyújtunk a temetőkben halottaink sírjánál. De vajon mennyit tudunk ezekről az ünnepekről? Kvízünkben tesztelheted tudásodat.
A november eleje a csendes emlékezés ideje: mindenszentek és halottak napja idején a temetők fénnyel telnek meg, családok ezrei gyújtanak gyertyát szeretteik sírjánál, és egy pillanatra megáll az idő. A fény a hit és a remény jelképe, amely a lelkek hazatalálását is segíti a néphagyomány szerint.
De vajon mennyit tudunk valójában e napok eredetéről, szokásairól és jelentéséről? Kvízünkben kilenc kérdéssel tesztelheted tudásodat a mindenszentek és halottak napja hagyományairól, vallási és népi vonatkozásairól – arról, hogyan őrzi tovább a magyar kultúra az emlékezés fényét.
Mit tudsz a mindenszentekről és a halottak napjáról?
