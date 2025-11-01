november 1., szombat

Tudáspróba

Tudod, miért gyújtunk gyertyát halottak napján? Kvízünkben tesztelheted tudásod!

November elején emlékezünk meg elhunyt hozzátartozóinkról. A mindenszentek és halottak napja idején hagyományosan gyertyát gyújtunk a temetőkben halottaink sírjánál. De vajon mennyit tudunk ezekről az ünnepekről? Kvízünkben tesztelheted tudásodat.

A november eleje a csendes emlékezés ideje: mindenszentek és halottak napja idején a temetők fénnyel telnek meg, családok ezrei gyújtanak gyertyát szeretteik sírjánál, és egy pillanatra megáll az idő. A fény a hit és a remény jelképe, amely a lelkek hazatalálását is segíti a néphagyomány szerint.

De vajon mennyit tudunk valójában e napok eredetéről, szokásairól és jelentéséről? Kvízünkben kilenc kérdéssel tesztelheted tudásodat a mindenszentek és halottak napja hagyományairól, vallási és népi vonatkozásairól – arról, hogyan őrzi tovább a magyar kultúra az emlékezés fényét.

Mit tudsz a mindenszentekről és a halottak napjáról?

1.
Melyik napon ünnepli a katolikus egyház mindenszentek napját?
2.
Melyik napra esik a halottak napja?
3.
Mi a Mindenszentek ünnepének jelentése?
4.
Milyen színű a gyertya, amelyet leggyakrabban gyújtunk halottaink emlékére?
5.
Melyik országban alakult ki a Halloween, amely a mindenszentek előestéjéhez kapcsolódik?
6.
Hogyan nevezték régen Magyarországon a halottak napi gyertyagyújtást?
7.
Milyen virág a legjellemzőbb dísze a síroknak halottak napján?
8.
Miért gyújtunk gyertyát a temetőkben halottak napján?
9.
Melyik híres magyar költő írt verset, amely a halottak emlékezéséről szól?

 

