Több alkalommal is fellépett a Sziget fesztiválon az egri zenekar – most újabb fantasztikus koncertre készülnek

Ismét közös koncertet ad a Kinopuskin és a Nulladik Változat. A kilencvenes években a magyarországi alternatív zenei színtéren igen népszerű két csapat november 22-én a fővárosi Gödör Klubban játszik - közölték a szervezők kedden az MTI-vel.

Miért kötődik Egerhez a Nulladik Változat zenekar?

Az 1989-ben alakult Nulladik Változat megszületése az ercsi laktanyához és Egerhez kötődik, a zenekar indulása a Fekete Lyuk és a Tilos az Á klubig nyúlik vissza. A csapat alapvetően gitárcentrikus dark stílusban játszik, ezt ötvözi rock-, pop- és balkáni elemekkel. A kilencvenes években szinte évente jelentek meg lemezeik, a zenei fesztiválok, a klubélet állandó szereplői voltak.

1990-ben Egerben jártak főiskolára a zenekar tagjai, amikor elkészült második demó albumuk, melyből 100 példány készült. A zenekar működésére kezdetektől jellemző az aktív jelenlét különféle klubokban és fesztiválokon, Budapesten és vidéki városokban, így Tatabányán, Szombathelyen, Egerben, Salgótarjánban, Veszprémben és Debrecenben egyaránt - írja a Wikipédia.

Mit érdemes még tudni az együttesekről?

Azt írták, mindkét együttes a nyolcvanas évek második felében alakult, aztán a kilencvenes és a 2000-es években számos alkalommal léptek fel a Sziget Fesztivál Bahia színpadán. A Kinopuskin és a Nulladik Változat legutóbb 2023-ban, a Gödör Klub 20. születésnapi eseményén muzsikált közös színpadon.

Az 1987-ben Balassagyarmatról indult Kinopuskin zenéje szokatlan, laza, dzsesszes, szövegei furfangosak, az éneket gyakran színesíti vokál és fúvósok. Az együttesben Csach Gábor (ének, gitár, fuvola), Csach Gyula (vokál, gitár), Petői Pál (basszusgitár) és Varga Zsolt (dob) szerepel - írják.

A 2000-es években változó felállásban folytatták tevékenységüket. Az állandóságot jelentő, szuggesztív előadásmódjáról és elmélyült szövegvilágáról ismert Fenes Tibor (ének, gitár) mellett jelenleg Gyurmánczi Attila (gitár), Puskás Tibor (dob) és Varga Attila (basszusgitár) tagja a zenekarnak -fogalmaznak.