1 órája
Ha ilyen halat vettél, azonnal vidd vissza – súlyos beteg lehetsz tőle
Ha füstölt lazacfilét vett, jól nézze meg, milyen. A Spar termékvisszahívást ne vegyük félvállról, hiszen halálos is lehet a baktérium, ami a szennyezett halakban van.
A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. mikrobiológiai nem megfelelőség miatt 100 grammos szeletelt füstölt Norvég Lazacfilét hívott vissza a forgalomból – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kedden az MTI-vel. A Spar termékvisszahívásról szóló közlemény szerint hatósági ellenőrzéskor a vizsgálat a termékben Listeria monocytogenes jelenlétét mutatta ki.
Az érintett 100 grammos szeletelt füstölt Norvég Lazacfilé minőségi megőrzési ideje 2025. november 11., tételazonosítója LOT20112025.
Spar termékvisszahívás: ne fogyassza el!
A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás intézkedéseit, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát - megsemmisítését, vagy elszállítását - a hatóság nyomonköveti - írták a közleményben. A hatóság közleményében azt kéri, ha valaki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt, és a termék még a nála van, akkor azt ne fogyassza el.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Gyerekek kedvence, szülők rémálma: veszélyes anyag miatt hívták vissza ezeket a termékeket
A Listeria monocytogenes nevű baktérium a liszteriózis okozója. Hányást, hasmenést, influenzaszerű tüneteket okoz, egyes esetekben pedig agyhártyagyulladást. Nagyon súlyos formája is létezik, ám viszonylag ritka betegség. Az Országos Epidemiológiai Központ adatai szerint az iparilag fejlett országokban 1 millió lakosból évente 0,1-10 ember betegszik meg liszteriózisban. A súlyos esetek 20-30 százalékában halált okoz.
Nem ez az egyetlen megdöbbentő okból kezdeményezett termékvisszahívás. Nemrégiben megírtuk, hogy ólomszennyezés miatt hívtak vissza mesefigurás tányérokat.
Hiába keresik a turisták, eltűnt Heves vármegye egyik legszebb látványossága – az Egererdő is megszólalt
Ez a műtét több volt, mint aminek látszik – álmában se gondolta, hogy mi vár rá az egri kórházban
Most találtuk: több mint 20 év után eladó Eger egyik leghíresebb kifőzdéje!