november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Veszélyes

1 órája

Ha ilyen halat vettél, azonnal vidd vissza – súlyos beteg lehetsz tőle

Címkék#Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság#norvég lazacfilé#Spar

Ha füstölt lazacfilét vett, jól nézze meg, milyen. A Spar termékvisszahívást ne vegyük félvállról, hiszen halálos is lehet a baktérium, ami a szennyezett halakban van.

A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. mikrobiológiai nem megfelelőség miatt 100 grammos szeletelt füstölt Norvég Lazacfilét hívott vissza a forgalomból – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kedden az MTI-vel. A Spar termékvisszahívásról szóló közlemény szerint hatósági ellenőrzéskor a vizsgálat a termékben Listeria monocytogenes jelenlétét mutatta ki.

A Spar termékvisszahívást indított Fotó: MW
A Spar termékvisszahívást indított Fotó: MW

Az érintett 100 grammos szeletelt füstölt Norvég Lazacfilé minőségi megőrzési ideje 2025. november 11., tételazonosítója LOT20112025.

Spar termékvisszahívás: ne fogyassza el!

A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás intézkedéseit, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát - megsemmisítését, vagy elszállítását - a hatóság nyomonköveti - írták a közleményben. A hatóság közleményében azt kéri, ha valaki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt, és a termék még a nála van, akkor azt ne fogyassza el.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Listeria monocytogenes nevű baktérium  a liszteriózis okozója. Hányást, hasmenést, influenzaszerű tüneteket okoz, egyes esetekben pedig agyhártyagyulladást. Nagyon súlyos formája is létezik, ám viszonylag ritka betegség. Az Országos Epidemiológiai Központ adatai szerint az iparilag fejlett országokban 1 millió lakosból évente 0,1-10 ember betegszik meg liszteriózisban. A súlyos esetek 20-30 százalékában halált okoz.

Nem ez az egyetlen megdöbbentő okból kezdeményezett termékvisszahívás. Nemrégiben megírtuk, hogy ólomszennyezés miatt hívtak vissza mesefigurás tányérokat.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu