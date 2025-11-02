Százezernyi mécses ragyogta be a temetőket

Megyeszerte tízezrek keresték föl a temetőket Mindenszentek napján és az előtte való napokban, hogy virágokkal díszítsék azokat, gyertyát, mécsest gyújtsanak és imát mondjanak értük, felidézzék legkedvesebb emlékeiket. Még ma, Halottak napján is tömegek látogatják meg a sírkeretekben, altemplomokban hozzátartozóik, ismerőseik nyughelyeit, vagy éppen a háborús hősök, a köztiszteletben álló emberek, papok, tanárok sírjait. Mindenszentek ünnepén megteltek a katolikus templomok, a temetőkben közös imádkozást tartottak a megholtakért. A hívek szeretteiknek teljes búcsút is nyerhetnek imáikkal. Az ünnepi díszbe és fényekbe öltözött temetőkről készített galériát fotósunk, Huszár Márk.

Ünnepi fényekben az egri Kisasszony temető Mindenszentek estéjén

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

