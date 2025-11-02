1 órája
Százezernyi mécses ragyogta be a temetőket
Virágba és gyertyafénybe borultak Mindenszentek napján a temetők. Hozzátartozók, hősök és szeretve tisztelt tanárok, papok sírjainál is fények gyulladtak.
Megyeszerte tízezrek keresték föl a temetőket Mindenszentek napján és az előtte való napokban, hogy virágokkal díszítsék azokat, gyertyát, mécsest gyújtsanak és imát mondjanak értük, felidézzék legkedvesebb emlékeiket. Még ma, Halottak napján is tömegek látogatják meg a sírkeretekben, altemplomokban hozzátartozóik, ismerőseik nyughelyeit, vagy éppen a háborús hősök, a köztiszteletben álló emberek, papok, tanárok sírjait. Mindenszentek ünnepén megteltek a katolikus templomok, a temetőkben közös imádkozást tartottak a megholtakért. A hívek szeretteiknek teljes búcsút is nyerhetnek imáikkal. Az ünnepi díszbe és fényekbe öltözött temetőkről készített galériát fotósunk, Huszár Márk.
Az egri Kisasszony temető mindenszentekkorFotók: Huszár Márk / Heol.hu
