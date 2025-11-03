Novemberi csoda a hevesi égen + fotók és videó

Egy olvasónk küldte a következő fotókat, melyek Pétervására és Ivád között készültek. Egy videót is sikerült megörökíteni a szemet kápráztató égi jelenségről.

Káprázatos látvány a dupla szivárvány

Forrás: Heol.hu

Az egyik fotón látszik, hogy ez egy dupla szivárvány. A jelenség érdekessége, hogy a fő szivárvány mellett halványan megjelenik egy második ív is — ennek a színei fordított sorrendben láthatók. A Wikipédia szerint ez azért van, mert a második ívet a fény kétszeres visszaverődése hozza létre az esőcseppek belsejében, míg a fő ív csak egyszer verődik vissza.

Pétervására és Ivád között készült színpompás szivárvány

Forrás: Heol.hu

Egerben is sikerült lekapni a gyönyörű szivárványt.