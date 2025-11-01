Értelmetlen bombatalálat érte Egert a II. világháborúban

1944. október 30-án bomba találat érte a Szalapartot. Két nő és egy fiú hunyt el a szovjet bombázásban.

A szovjet bombázástól megsérült házak a Szalapartján Egerben.

Forrás: Egri történetek a múltból és a jelenből oldal

Október 30-án a szovjet 48. bombázó ezred A-20 Boston típusú bombázó gépei bevetést intéztek Salgótarján ellen, közben Nikolaev hadnagy az egyik repülőgép pilótája azt a parancsot kapta, hogy végezzen felderítést Eger városa felett. (Az A-20 Boston típusú repülőgépek az Amerikai segélyezési program keretén belül kerültek a Szovjetunió légi erejébe). Bizonyára az október 27-i egri kórház bombázásának eredményeire volt kíváncsi a szovjet elöljáróság – írták az Egri történetek a múltból és a jelenből oldalon.

A bombázó legénysége:

Pilóta: Nikolaev hadnagy.

Navigátor: Kovalenko alhadnagy.

Rádiós: Kashirin őrmester.

Lövész: Szicsev őrmester.

Így történt a szovjet bombázás

Feladat teljesítése közben Eger felett az A-20 Boston szovjet bombázó gépet 6 darab német Messerschmitt vadász repülőgép támadta meg, így légi harc alakult ki a város felett. Egyszerre 2-4 darab német gép vette géppuskatűz alá a szovjet repülőt, akik hátulról és alulról támadták. Valószínűleg ekkor oldotta ki bomba terhét a Szalapart felett az ellenséges gép, könnyítve ezzel menekülését. A sérült repülőgép füstölgő motorral próbálta elérni a szovjet sereg állásait a Tiszánál.

Közben a gép kigyulladt, ekkor Kashirin és Szicsev őrmester ejtőejtőernyővel kiugrott a repülőből és magyar területen valószínűleg német fogságba estek. Nikolaev hadnagy és Kovalenko alhadnagy az égő géppel kényszerleszállást hajtottak végre egy tisztáson Abádszalóktól északra. A leszállást követően a bombázó felrobbant, de Nikolaev és Kovalenko még időben el tudta hagyni az égő gépet és később sikeresen elérték saját csapataikat.

