Értelmetlen bombatalálat érte Egert a II. világháborúban
A II. világháború végén, 1944-ben teljesen értelmetlen bombatalálat érte Egert. Többen életüket vesztették a támadás során.
1944. október 30-án bomba találat érte a Szalapartot. Két nő és egy fiú hunyt el a szovjet bombázásban.
Október 30-án a szovjet 48. bombázó ezred A-20 Boston típusú bombázó gépei bevetést intéztek Salgótarján ellen, közben Nikolaev hadnagy az egyik repülőgép pilótája azt a parancsot kapta, hogy végezzen felderítést Eger városa felett. (Az A-20 Boston típusú repülőgépek az Amerikai segélyezési program keretén belül kerültek a Szovjetunió légi erejébe). Bizonyára az október 27-i egri kórház bombázásának eredményeire volt kíváncsi a szovjet elöljáróság – írták az Egri történetek a múltból és a jelenből oldalon.
A bombázó legénysége:
- Pilóta: Nikolaev hadnagy.
- Navigátor: Kovalenko alhadnagy.
- Rádiós: Kashirin őrmester.
- Lövész: Szicsev őrmester.
Így történt a szovjet bombázás
Feladat teljesítése közben Eger felett az A-20 Boston szovjet bombázó gépet 6 darab német Messerschmitt vadász repülőgép támadta meg, így légi harc alakult ki a város felett. Egyszerre 2-4 darab német gép vette géppuskatűz alá a szovjet repülőt, akik hátulról és alulról támadták. Valószínűleg ekkor oldotta ki bomba terhét a Szalapart felett az ellenséges gép, könnyítve ezzel menekülését. A sérült repülőgép füstölgő motorral próbálta elérni a szovjet sereg állásait a Tiszánál.
Közben a gép kigyulladt, ekkor Kashirin és Szicsev őrmester ejtőejtőernyővel kiugrott a repülőből és magyar területen valószínűleg német fogságba estek. Nikolaev hadnagy és Kovalenko alhadnagy az égő géppel kényszerleszállást hajtottak végre egy tisztáson Abádszalóktól északra. A leszállást követően a bombázó felrobbant, de Nikolaev és Kovalenko még időben el tudta hagyni az égő gépet és később sikeresen elérték saját csapataikat.
(Forrásszöveg: Mézes Tibor kutatása, Egri történetek a múltból és a jelenből oldal)
