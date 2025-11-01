november 1., szombat

Bombázás

2 órája

Értelmetlen bombatalálat érte Egert a II. világháborúban

Címkék#Szalapart#A-20 Boston#második világháború#bombázás

A II. világháború végén, 1944-ben teljesen értelmetlen bombatalálat érte Egert. Többen életüket vesztették a támadás során.

Heol.hu

1944. október 30-án bomba találat érte a Szalapartot. Két nő és egy fiú hunyt el a szovjet bombázásban. 

A szovjet bombázástól megsérült házak a Szalapartján Egerben.
A szovjet bombázástól megsérült házak a Szalapartján Egerben.
Forrás: Egri történetek a múltból és a jelenből oldal 

Október 30-án a szovjet 48. bombázó ezred A-20 Boston típusú bombázó gépei bevetést intéztek Salgótarján ellen, közben Nikolaev hadnagy az egyik repülőgép pilótája azt a parancsot kapta, hogy végezzen felderítést Eger városa felett. (Az A-20 Boston típusú repülőgépek az Amerikai segélyezési program keretén belül kerültek a Szovjetunió légi erejébe). Bizonyára az október 27-i egri kórház bombázásának eredményeire volt kíváncsi a szovjet elöljáróság – írták az Egri történetek a múltból és a jelenből oldalon.

A bombázó legénysége: 

  • Pilóta: Nikolaev hadnagy. 
  • Navigátor: Kovalenko alhadnagy. 
  • Rádiós: Kashirin őrmester. 
  • Lövész: Szicsev őrmester.

Így történt a szovjet bombázás

Feladat teljesítése közben Eger felett az A-20 Boston szovjet bombázó gépet 6 darab német Messerschmitt vadász repülőgép támadta meg, így légi harc alakult ki a város felett. Egyszerre 2-4 darab német gép vette géppuskatűz alá a szovjet repülőt, akik hátulról és alulról támadták. Valószínűleg ekkor oldotta ki bomba terhét a Szalapart felett az ellenséges gép, könnyítve ezzel menekülését. A sérült repülőgép füstölgő motorral próbálta elérni a szovjet sereg állásait a Tiszánál. 

Közben a gép kigyulladt, ekkor Kashirin és Szicsev őrmester ejtőejtőernyővel kiugrott a repülőből és magyar területen valószínűleg német fogságba estek. Nikolaev hadnagy és Kovalenko alhadnagy az égő géppel kényszerleszállást hajtottak végre egy tisztáson Abádszalóktól északra. A leszállást követően a bombázó felrobbant, de Nikolaev és Kovalenko még időben el tudta hagyni az égő gépet és később sikeresen elérték saját csapataikat. 

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Egerben átadták a II. világháborús hősök emléksétányát:

(Forrásszöveg: Mézes Tibor kutatása, Egri történetek a múltból és a jelenből oldal)

 

