Károly névnap

Látványos lesz

2 órája

Hamarosan feltűnik a Hód Hold – az év egyik legfényesebb jelensége

Az égbolt rajongói ismét különleges látványra készülhetnek, hiszen novemberben újra ragyogó telihold emelkedik az égre. Ezúttal is szuperholdban gyönyörködhetünk, amely az év egyik legfényesebb éjszakai jelenségét ígéri.

z égbolt látványos jelenségei mindig lenyűgöznek minket – különösen, ha szuperholdról van szó. Az elmúlt hónapokban sem szenvedtünk hiányt benne, és most ismét gyönyörködhetünk benne: hamarosan feltűnik az úgynevezett Hód Hold, az év egyik legfényesebb teliholdja.

szuperhold
Holnap szuperhold ragyog majd felettünk
Fotó: Torjay Attila

Mikor látható a szuperhold?

A novemberi telihold idén különleges, hiszen szuperholdként fog feltűnni. Ez azt jelenti, hogy a Hold éppen a Földhöz legközelebbi pontján jár, miközben teljes megvilágításban van. Ennek köszönhetően nagyobbnak és jóval fényesebbnek tűnik a megszokottnál. A csúcspontját november 5-én, 14:19-kor (budapesti idő szerint) éri el, így ekkor sajnos nem lesz látható, hiszen nappal lesz. Viszont november 4-én és 5-én este már igazán impozáns látványban lehet részünk. Különösen naplemente után érdemes figyelni, amikor a Hold alacsonyan jár – ilyenkor a horizont közelében optikailag még nagyobbnak látszik (ez az úgynevezett moon illusion), ami drámai, látványos élményt nyújt - írja a Köpönyeg.hu.

Miért hívják Hód Holdnak?

A Hód Hold elnevezés az észak-amerikai őslakos kultúrákból származik. Ők a novemberi teliholdat a hódok fokozott tevékenységéhez kötötték, hiszen ekkor készültek fel a télre. Ez az időszak a prémes állatok vadászatának ideje is volt – a Hold fénye pedig segítette az éjszakai munkát, miközben a nappalok egyre rövidebbek lettek.

Milyen hatással van ránk?

A Köpönyeg információi szerint a szuperhold során a Hold mintegy 7–10 százalékkal nagyobbnak tűnhet a megszokottnál. Bár sokan hajlamosak különleges hatásokat tulajdonítani neki, tudományosan nem bizonyított, hogy befolyásolná az időjárást, földrengéseket okozna vagy más természeti jelenséget váltana ki.

Ugyanakkor az emberekre – különösen az érzékenyebbekre – lehet némi pszichológiai vagy alvásbeli hatása, hiszen a telihold fénye és látványa sokak hangulatát megérinti. Csillagászati szempontból viszont igazi csemege: mivel ilyenkor a Hold közelebb van hozzánk, részletesebben tanulmányozhatók a felszínének kráterei és formái.

Akik esetleg lemaradnak róla, azok se csüggedjenek:  december 4. is lesz még egy szuperhold az év utolsó hónapjában.

Szeptember elején vérhold volt átható az égbolton, olvasóink lenyűgöző fotókkal örökítették meg.

 

 

