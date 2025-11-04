Hamarosan feltűnik a Hód Hold – az év egyik legfényesebb jelensége

z égbolt látványos jelenségei mindig lenyűgöznek minket – különösen, ha szuperholdról van szó. Az elmúlt hónapokban sem szenvedtünk hiányt benne, és most ismét gyönyörködhetünk benne: hamarosan feltűnik az úgynevezett Hód Hold, az év egyik legfényesebb teliholdja.

Holnap szuperhold ragyog majd felettünk

Mikor látható a szuperhold?

A novemberi telihold idén különleges, hiszen szuperholdként fog feltűnni. Ez azt jelenti, hogy a Hold éppen a Földhöz legközelebbi pontján jár, miközben teljes megvilágításban van. Ennek köszönhetően nagyobbnak és jóval fényesebbnek tűnik a megszokottnál. A csúcspontját november 5-én, 14:19-kor (budapesti idő szerint) éri el, így ekkor sajnos nem lesz látható, hiszen nappal lesz. Viszont november 4-én és 5-én este már igazán impozáns látványban lehet részünk. Különösen naplemente után érdemes figyelni, amikor a Hold alacsonyan jár – ilyenkor a horizont közelében optikailag még nagyobbnak látszik (ez az úgynevezett moon illusion), ami drámai, látványos élményt nyújt - írja a Köpönyeg.hu.