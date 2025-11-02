2 órája
Ez az új januárban életbe lépő rendszer sokak életét teszi könnyebbé
Egy korszak zárul le, eltűnik a jól ismert rózsaszín TB-kiskönyv, amely évtizedeken át jó szolgálatot tett a munkavállalóknak. Helyét az e-TB-kiskönyv veszi át, amely gyorsabb, pontosabb és kevesebb papírmunkát igénylő ügyintézést ígér.
A Sonline.hu arról számolt be pénteken, hogy a Magyar Közlönyben megjelent rendelet értelmében 2026. január 1-jétől megszűnik a társadalombiztosítási kiskönyv, vagyis a klasszikus, rózsaszín papíralapú igazolvány. Az új e-TB-kiskönyv teljesen elektronikusan működik majd, és minden adatot digitális formában tárol.
Mint írták, az adatbázis tartalmazni fogja a biztosított személyazonosító adatait, például a nevet, születési adatokat és TAJ-számot, valamint az összes jogviszonyát, azaz minden munkáltató nevét és a foglalkoztatás kezdő- és befejező időpontját. Emellett szerepelnek benne az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások – például a táppénz, a gyermekgondozási ellátás vagy a baleseti táppénz – jogcímei, folyósítási időtartamai és összegei is.
A Belügyminisztérium szerint az új rendszer egyik legnagyobb előnye, hogy jelentősen csökken az adminisztráció, hiszen a vállalkozásoknak nem kell többé papíralapú kiskönyveket vezetniük és tárolniuk. Az ügyintézés felgyorsul, az adatok pontosabbak lesznek, és megszűnik az a probléma, hogy bizonyos jogviszonyok – például az egyéni vagy társas vállalkozói – kimaradtak a kiskönyvből.
A kormány a digitális rendszer kiépítésére közel 290 millió forint egyszeri forrást biztosít, amelyből 198 millió forintot az egészségbiztosítási szervek, 90 milliót pedig a Magyar Államkincstár kap. Az éves fenntartási költség 41,75 millió forint lesz.
