Ez az új januárban életbe lépő rendszer sokak életét teszi könnyebbé

A Sonline.hu arról számolt be pénteken, hogy a Magyar Közlönyben megjelent rendelet értelmében 2026. január 1-jétől megszűnik a társadalombiztosítási kiskönyv, vagyis a klasszikus, rózsaszín papíralapú igazolvány. Az új e-TB-kiskönyv teljesen elektronikusan működik majd, és minden adatot digitális formában tárol.

Jön az e-TB kiskönyv, mutatjuk mit kell róla tudni

Forrás: Zaol.hu

Mint írták, az adatbázis tartalmazni fogja a biztosított személyazonosító adatait, például a nevet, születési adatokat és TAJ-számot, valamint az összes jogviszonyát, azaz minden munkáltató nevét és a foglalkoztatás kezdő- és befejező időpontját. Emellett szerepelnek benne az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások – például a táppénz, a gyermekgondozási ellátás vagy a baleseti táppénz – jogcímei, folyósítási időtartamai és összegei is.

A Belügyminisztérium szerint az új rendszer egyik legnagyobb előnye, hogy jelentősen csökken az adminisztráció, hiszen a vállalkozásoknak nem kell többé papíralapú kiskönyveket vezetniük és tárolniuk. Az ügyintézés felgyorsul, az adatok pontosabbak lesznek, és megszűnik az a probléma, hogy bizonyos jogviszonyok – például az egyéni vagy társas vállalkozói – kimaradtak a kiskönyvből.