Utolsó útjára indult a Tisza-tavi komp az őszi napsütésben

November elsején indult el az utolsó kerékpáros komp a tiszaderzsi Kárász kikötőből. A Tisza-tó víztükre sima volt, a levegő friss, és minden percben ott volt az a különleges tiszai hangulat, amit csak a vízen lehet érezni.

Elindult az utolsó kerékpáros komp a Tisza-tavon.

Forrás: Kárász Kikötő/Facebook

– Köszönjük mindenkinek, aki idén velünk utazott, biciklizett, kirándult vagy csak integetett a partról! Jövő tavasszal újra indulunk – addig is őrizzük ezeket a pillanatokat. Nézd meg a videót, és utazz velünk egyet még az őszben – írta a Kárász kikötő hivatalos Facebook-oldalán.

