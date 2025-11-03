november 3., hétfő

1 órája

Utolsó útjára indult a Tisza-tavi komp az őszi napsütésben

Címkék#Tisza-tó#Kárász kikötő#kerékpáros komp#szezon

Elindult a Tisza-tavi kerékpáros komp az idei szezon utolsó túrájára. Csendes, napsütéses őszi napon búcsúztak a szezontól.

Heol.hu

November elsején indult el az utolsó kerékpáros komp a tiszaderzsi Kárász kikötőből. A Tisza-tó víztükre sima volt, a levegő friss, és minden percben ott volt az a különleges tiszai hangulat, amit csak a vízen lehet érezni. 

Elindult az utolsó kerékpáros komp a Tisza-tavon.
Elindult az utolsó kerékpáros komp a Tisza-tavon.
Forrás: Kárász Kikötő/Facebook

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

– Köszönjük mindenkinek, aki idén velünk utazott, biciklizett, kirándult vagy csak integetett a partról! Jövő tavasszal újra indulunk – addig is őrizzük ezeket a pillanatokat.  Nézd meg a videót, és utazz velünk egyet még az őszben – írta a Kárász kikötő hivatalos Facebook-oldalán.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a szezon ötödrészében viharjelzés volt a Tisza-tavon:

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
