1 órája
Utolsó útjára indult a Tisza-tavi komp az őszi napsütésben
Elindult a Tisza-tavi kerékpáros komp az idei szezon utolsó túrájára. Csendes, napsütéses őszi napon búcsúztak a szezontól.
November elsején indult el az utolsó kerékpáros komp a tiszaderzsi Kárász kikötőből. A Tisza-tó víztükre sima volt, a levegő friss, és minden percben ott volt az a különleges tiszai hangulat, amit csak a vízen lehet érezni.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
– Köszönjük mindenkinek, aki idén velünk utazott, biciklizett, kirándult vagy csak integetett a partról! Jövő tavasszal újra indulunk – addig is őrizzük ezeket a pillanatokat. Nézd meg a videót, és utazz velünk egyet még az őszben – írta a Kárász kikötő hivatalos Facebook-oldalán.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a szezon ötödrészében viharjelzés volt a Tisza-tavon:
Mit tud az Eger melletti falu, amit a többi nem? Újabban ezt a csodahelyet nézték ki maguknak a turisták
Menekülő autós ütközött sírnak Mindenszentek napján az egerszalóki temetőben