A szezon ötödrészében viharjelzés volt a Tisza-tavon

A HungaroMet Nonprofit Zrt. április 1-től október 31-ig működteti a balatoni, a Velencei-tavi és a Tisza-tavi viharjelzések meteorológiai kiszolgálására szolgáló vihar-előrejelző szolgálatot. A fényjelző rendszer működését az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság eszközei biztosítják. A Tisza-tónál öt viharjelző lámpa van.

Április 1-jén indul és október 31-én ért véget a viharjelzés a Tisza-tónál.

Forrás: Hungaromet

A HungaroMet szerint 2025-ben a Balatonnál az első- és másodfokú viharjelzések összesített fenntartási ideje a szezon teljes időtartamának átlagosan 39,2 százalékát tette ki. A Velence-tónál ez az érték 24,5 százalék volt, ami 1260 órát jelentett. A Balatonnál a viharjelzéssel lefedett idő ezzel az előző éveknél magasabban, ugyanakkor az elmúlt két évtized átlagának megfelelően alakult. A Velencei-tónál ezzel egyidejűleg az átlagosnál 12 százalékkal rövidebb ideig volt szükség a viharjelzések fenntartására. A másodfokú viharjelzések aránya a teljes időszakhoz viszonyítva a Balatonnál 12,6-13 százalék, a Velencei-tónál pedig öt százalék volt.

A Tisza-tónál csak fele addig villogtak, mint a Balatonnál

Az első- és másodfokú viharjelzések fenntartására legrövidebb ideig a Tisza-tónál volt szükség, mindösszesen 1043 órára (ami azért így is 43 és fél napot tenne ki összesítve a 214 nap + 1 órából, azaz az a szezon ötödét így is lefedte), ami a sokéves átlagnak megfelelő érték. Itt a másodfokú viharjelzés fenntartása a teljes időszaknak kevesebb, mint négy százalékát tette ki.