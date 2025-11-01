november 1., szombat

Visszajár a helyjegy ára a vonaton ezentúl, ha ezt tapasztalod

Problémás a kiesett vasúti kocsik pótlása, ezért a MÁV vállalja, ha a vonatok összeállítsa nem megfelelő, visszatérít pénzt az utasnak.

Heol.hu

Nem csak a késéseknél, hanem a kocsiösszeállításoknál is objektív felelősséget vállal a MÁV, közölte pénteki Facebook-bejegyzését Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. Hegyi szerint a Dunakeszi Járműjavító leállása – a működtető Ganz-Mávag felszámolás alá került, miután az elmúlt években nyeresége veszteségbe fordult egy nagy volumenű egyiptomi megrendelés problémái miatt - a MÁV-csoportot is nehéz helyzetbe hozza. A vasúti kocsik karbantartása lelassult, így hamar kimerül az a tartalékflotta, amelyből a hirtelen műszaki meghibásodás vagy baleset miatt kivont vasúti kocsikat eddig pótolni tudták.

Ha nincs meg az IC kocsi, visszajár a helyjegy ára
Fotó: Dinya Magdolna

A vezérigazgató ígérete szerint november 1-jétől az objektív felelősség elve alapján, 72 órán belül automatikusan visszaadják a helyjegy árát mindazoknak, akik online felületen vagy applikációban vették a jegyüket, de azzal szembesülnek, hogy valaki egy adott IC kocsiba vált jegyet, de az végül nincs a szerelvényben. A papíralapú jegyek visszatérítése emailes, telefonos vagy személyes ügyfélszolgálaton keresztül lehetséges.

A MÁV az elmúlt öt hónapban több mint 760 ezer esetben, mintegy félmilliárd forint értékben fizették vissza a jegyár felét utasaiknak, miután a járatuk (vonatuk vagy buszuk) 20 percnél többet késett.

 

 

