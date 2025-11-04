november 4., kedd

A tenger fenekén jártak

1 órája

A tenger mélyére merültek a viszneki diákok

Nem mindennapi biológiaórán vehettek részt a Viszneki Általános Iskola tanulói október 14-én. A VR-szemüvegek segítségével a tenger fenekén találhatták magukat, ahol a korallzátonyok és tengeri élőlények színes világa tárult eléjük.

Heol.hu

Viszneki Általános Iskola diákjai vettek egy mély levegőt és lemerültek a korallok, ráják, teknősök és cápák világába. Megtudhatták, milyen veszélyek fenyegetik ezeket a csodálatra méltó állatokat és mit tehetnek a fennmaradásuk érdekében. 

Forrás:  Beküldött 

Rendhagyó biológiaórát rendeztek a Viszneki Általános Iskola falai között

A Kids for the Oceans Egyesület azzal a céllal alakult meg, hogy a jövő nemzedékét megismertesse az óceánok élővilágát fenyegető veszélyekkel. Szakmai vezetője Karáth Emil tengerbiológus-ökológus. Merülj velünk! programjuk általános iskolás tanulóknak szól. Izgalmas, rövid filmekkel tarkított előadás során a diákjaink megismerkedhettek a korallzátony titkaival és a víz alatti csodás élővilággal. A tengeri élővilág negyede található a korallszirteken. Ezt a csodás ökoszisztémát mutatták be a gyerekeknek. 

Forrás: Beküldött

Ezek az egy tanórás edukációs előadások hiánypótlók, hiszen ezekről az ökológiai folyamatokról egyáltalán nem, vagy csak nagyon keveset tanulnak a gyerekek az iskolában. A víz alatti ökoszisztémák jelentős szerepet játszanak a klímaváltozás lassításában, a széndioxid mennyiségének csökkentésében a légkörben. 

Az egyesület elnöke saját fotóival, vízalatti felvételeivel mutatta be az utazásai közül az Indiai-óceán térségében végzett kutatásainak egyikét. A térségből származó relikviákról mesélt a gyerekeknek, melyeket saját maguk is megtapogathattak. A 45 perces foglalkozások végén a gyerekek egyedülálló módon nyerhettek bepillantást a tengerek világába: az előadás végén VR szemüvegek segítségével merültek a tengerek mélyére.

