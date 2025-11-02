november 2., vasárnap

Halloween

59 perce

Hatalmas zombi tűnt fel Gyöngyösön

Címkék#halloween#zombi#boszorkány

Hatalmas vicsorgós zombi tűnt fel a mátraaljai városban. Mutatjuk a részleteket.

Heol.hu

Holló Mariann újabb alakzatot biciklizett fel Gyöngyös térképére, a jávorszarvas, a nyúl  és a boszorkány után most egy zombi rajzolódott ki a térképen a GPS segítségével.

Hatalmas vicsorgós zombi tűnt fel Gyöngyös utcáin
Forrás: Holló Mariann / Facebook

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Még a szeme sem állt jól a zombinak

– Idén is sportosra vettem a Halloweent és bringáztam egy hatalmas vicsorgós zombit Gyöngyös város térképére, akinek még a szeme sem áll jól. A GPS-rajz hossza 17,77 km – írta Holló Mariann Facebook-oldalán.

Egy évvel ezelőtt szintén halloweeni tematikával rukkolt elő Holló Mariann, akkor egy boszorkány rajzolódott ki a térképen:

Korábban egy hatalmas nyúl is feltűnt Gyöngyös utcáin:

De egy gigantikus jávorszarvas is járt már a városban:

 

