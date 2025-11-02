Halloween
Hatalmas zombi tűnt fel Gyöngyösön
Hatalmas vicsorgós zombi tűnt fel a mátraaljai városban. Mutatjuk a részleteket.
Holló Mariann újabb alakzatot biciklizett fel Gyöngyös térképére, a jávorszarvas, a nyúl és a boszorkány után most egy zombi rajzolódott ki a térképen a GPS segítségével.
Még a szeme sem állt jól a zombinak
– Idén is sportosra vettem a Halloweent és bringáztam egy hatalmas vicsorgós zombit Gyöngyös város térképére, akinek még a szeme sem áll jól. A GPS-rajz hossza 17,77 km – írta Holló Mariann Facebook-oldalán.
Egy évvel ezelőtt szintén halloweeni tematikával rukkolt elő Holló Mariann, akkor egy boszorkány rajzolódott ki a térképen:
