Hatalmas zombi tűnt fel Gyöngyösön

Holló Mariann újabb alakzatot biciklizett fel Gyöngyös térképére, a jávorszarvas, a nyúl és a boszorkány után most egy zombi rajzolódott ki a térképen a GPS segítségével.

Hatalmas vicsorgós zombi tűnt fel Gyöngyös utcáin

Forrás: Holló Mariann / Facebook

Még a szeme sem állt jól a zombinak

– Idén is sportosra vettem a Halloweent és bringáztam egy hatalmas vicsorgós zombit Gyöngyös város térképére, akinek még a szeme sem áll jól. A GPS-rajz hossza 17,77 km – írta Holló Mariann Facebook-oldalán.

Egy évvel ezelőtt szintén halloweeni tematikával rukkolt elő Holló Mariann, akkor egy boszorkány rajzolódott ki a térképen: