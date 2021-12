– A kortárs képzőművészet mellett milyen művészeti ágak találhatnak itt otthonra?

– Elsősorban kiállítótér vagyunk, azzal a legfontosabb céllal, hogy a kortárs művészet értékeit bemutassunk a kultúra iránt fogékony egrieknek és a turistáknak. Állandó kiállításunk egyike A világ új képe című tárlat, mely válogatás Kepes György fotóarchívumából, olajfestményeiből, fotogramjaiból. Emellett megtekinthető a Párizsban élő képzőművész, Molnár Vera életművéből és Csáji Attila festőművész, grafikus, fényművész és holográfus anyagaiból nyílt kiállítás, mely utóbbit a közeljövőben újítjuk fel. Időszaki anyagunk az Inverziók című tárlat, mely a MAMŰ Társaság hét neves képzőművészétől válogat, munkásságuk eltérő szakaszaiból. Szoros együttműködésünk van az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel, hallgatóik és oktatóik számára biztosítunk kiállítási lehetőséget, de nálunk zajlanak a mozgóképes hallgatók órái is. A társművészetek közül teret kap nálunk például az irodalom. Irodalmi estjeinken kortárs szerzőkkel találkozhat a közönség, akikkel Molnár Ferenc, Pro Agria díjas irodalmár beszélget. Emellett fontos szerepet kap a zene is, hiszen szoros kapcsolatot ápolunk az Egri Szimfonikus Zenekarral, melynek köszönhetően állandó házigazdája vagyunk az Egri Kamaraopera Fesztiválnak, de kamaraszínházi előadások, könnyűzenei koncertek is színesítik programjainkat.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy nyissunk a fiatalok felé, és bevezessük őket a kortárs művészet értelmezésébe.

Tavalyelőtt egy CLLD-pályázat kapcsán elindíthattuk művészetpedagógiai foglalkozásainkat, melyeknek köszönhetően fiatalok kóstolhattak bele a kortárs képzőművészetbe, és ezek a foglalkozások a mai napig tartanak.