Ezek a pácolt dohánylevél nosztalgiájába csomagolt jázminrizses nekrológszemek rosszabb esetben arról szóltak, hogy kinek mi volt a legfontosabb Omega nótája, jobb esetben pedig ennél csupán annyival voltak többek, hogy eltekintettek ettől. Mindezek alapján nem is akartam megemlékezni sem Meckyről, sem a korszakról, de muszáj, mert önbecsülésemnek maga felé hajlik a keze.



Hogy mi a gondom? Például az írások nagy része – ha nem is mondták ki nyíltan – számomra azt sugallta, hogy én, a beavatatlan, ha akarnék, se lehetnék autentikus véleményvezér, hiszen legfeljebb a harmadik generációs beatkorszakhoz tartozom – az első volt, ugye, az 1940-es években születettek pionír közege (a „nagy” melléknévvel), a második az 50-es évekbeli Ratkó-bagázs, amelyik már csak a számok alapján is láthatóvá tudta tenni magát, és csak utána következtünk mi, az 1960-as évek elején született satnya maradék, akik számára a beat legfeljebb az elemi iskolában volt érdekes. (Addig, teszem hozzá, amíg rá nem találtunk a saját hangunkra, ami keményebb és őszintébb volt, mint a citromízű banán levében főtt petróleumlámpa, már bocsánat a képzavarért. Az én korosztályom ugyanis már megteremtette saját hippi mítoszát, amit persze – ma már nyilvánvaló – ugyanúgy maga alá temetett az idő, mint Sárdy Jánost a közízlés trágyásszekere.)



Aztán – szűrtem le az úgynevezett megemlékezésekből –, jómagam azért sem kondoleálhatnék hitelesen, mert vidéki vagyok, röghöz kötött mucsai. Aki megélte a hatvanas éveket, tudhatja, hogy ez nem csak szólam: ha annak idején nem lett volna csavargatós rádió, a szomszédban tévé, netán öreganyámnak nem járt volna a Képes Újság, talán még ma is összekeverném a Halló fiúk, halló lányokat a Stúdió 11-gyel. De nem keverem össze, mert érdeklődő kölyök lévén az újságban a habselyem kötöttárugyár kombinéreklámjai mellett megnéztem a többi fotót is, és nem értettem, hogy az Omega alatti képfeliratban miért szerepel az „együttes” kifejezés, miközben az Illéshez azt írják, hogy „zenekar”. Utóbbi komolykodónak tűnt, márpedig egy beatformáció legyen fiatalos, ha már az értelmezéssel éppen csak ismerkedő Tari Ottó végignyálazza értük a kommunizmus építéséről szóló örömódákat. (A korszak harmadik etalonját, a Metrót szándékosan nem hájpolom, mivel olyannyira nem kedveltem egyes frontembereit, hogy ez a lendület a mai napig kitart.)



Szóval, személyes élmény híján nem állhatok be a sorba a tragikus hír kapcsán is az önpolírozást választó narcisztikus bohócok közé...? Nem a frászt, de mégsem teszem: egyrészt, Kóbor sajnálatos elvesztése nem róluk szól, másfelől pedig, az Omega nemcsak az övék, hanem az idő közben középkorúvá serdült gyerekeimé (mindkettő maga is rockzenész), sőt totyogó unokáimé is.



A teljes álláspont ismeretéhez még egy fontos szempont: szándékomban sem áll eldönteni az örök vitát – Illés vagy Omega? –, most pedig kiváltképpen nem. Vonalas lenne pedig a következtetés, de mi értelme volna? Az ember vagy érzi, vagy megtapasztalta, vagy megtanulta. Úgy vélem, magamról mindhármat elmondhatom, egyetértve saját teóriámmal, miszerint a homo sapiens az Illést az agyával, az Omegát pedig a szívével szereti. Az előbbihez harminc évig érleltem a tudatomat, az utóbbihoz fele annyit sem kellett.



Összefoglalva: hálás vagyok a csávónak, aki 74-ben kihozta magnóját a selypi tóhoz, ahol a cukorgyár kerítésénél rendszeresen összegyűltünk mi, fiúk és lányok, és sötétedés után a hormonok összecsaptak a szúnyogokkal. Ez a srác lejátszotta az Élő Omegát, és volt képe azt hazudni hozzá, hogy a koncertet ő maga vette fel a tarjáni bányász művelődési otthonban.



Elhittük neki, szájtátva hallgattuk. Most is így teszek, két kemós hányinger között is leborulva az ajándékba kapott évtizedekért. Mellesleg pedig – visszagondolva a megannyi, a szerzők bennfentességét, netán „egyedi” ízlését domborító gyászbeszédre, egyúttal a saját szabályaimat felülírva – megjegyzem: aki az életműben nem tünteti fel az Ismertem egy lányt vagy Az égben lebegők csarnokát, az alighanem mindenre képes.