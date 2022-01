A szakemberek tájékoztatást kaptak a Magyar Turizmus Ügynökség megbízásából készített országos borturisztikai felmérésről. A Mezőgazdasági Múzeum társszervezésében, az Agrárminisztérium, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa partnerségével tartott esemény idei díszvendége a Mátrai borvidék volt, amelyet Kovács Zita, a Mátrai Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke képviselt.

– A konferenciának minden esztendőben más és más a kiemelt vendége, idén bennünket választottak – mondta el a Heolnak Kovács Zita. – Az esemény borturisztikai és borszakmai konferenciának számít. Két részből állt, először kifejezetten a szakmának szóló előadások hangzottak el. Dr. Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára és Légli Ottó, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke tartott ismertetőt, de az Agrármarketing Centrum is jelen volt. Az előadás-sorozaton belül kértek fel engem, hogy ismertessem a Mátrai borvidék jelenlegi helyzetét, jövőbeli terveit, beszéljek arról, mik az aktuális irányok nálunk.

A fórum zárásaként nyílt kóstolóra volt lehetőség. Itt is megkülönböztetett figyelmet élveztünk, hiszen tíz standdal képviseltettük magunkat, s ebből nyolc a borászatoké volt, s az egyikünk saját kézműves finomságait is kínáltuk, szőlőmustot, szőlőlekvárt, mustmézet. A gyöngyösi turisztikai egyesület is csatlakozott hozzánk, hogy minél szélesebb körben megmutathassuk, milyen lehetőségeket rejt magában a Mátrai borvidék turisztikai szempontból – összegezte Kovács Zita.