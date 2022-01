Tavaly tavasszal alakult meg a Lélekfény Értékmentő Hagyományőrző Alapítvány, melyben egyelőre kevesen vannak a hivatalos tagok, ám rengetegen önkénteskednek az egyesület céljai érdekében – avatott be a kezdetekbe Nagyistván Gábor elnök. Kérdésünkre, milyen céllal hozta létre az alapítványt, úgy fogalmazott, meg akarják ismertetni a falusi életmódot, a magyar hagyományokat, a régi népi gyermekjátékokat, a kézművességet a helyiekkel.

– Hat-hét éve költöztünk Budapestről vidékre azért, hogy visszatérjünk a természethez, az önellátáshoz. Szeretnénk feleleveníteni a régi falusi élet hagyományait – emelte ki.

Mint mondta, különböző tevékenységeket folytatnak, így kertészkednek, élelmiszert állítanak elő. Nagyistván Gábor korábban jógaoktatóként is dolgozott, ezért ehhez is visszanyúl, és rendszeressé teszi a foglalkozásokat. A mozgás és a zenélés terén is a hagyományokat követik, így például néptáncolnak, régi hangszereken játszanak.

– A gyógyítás területét is behoztuk, fontosnak tarjuk a betegség megelőzését, így növények feldolgozásával illóolajak készítünk. Mindezen tevékenységek megismertetése miatt köröket szervezünk, foglalkozásokat tartunk, melyeken műhelymunkában mindenki aktívan részt vesz – taglalta.

Fontos küldetésük az, hogy az idősebb generáció tapasztalatát, tudását átmentsék a fiatalabbak számára, így számítanak a korosakra is.

– Akik például egész életükben kertészkedéssel foglalatoskodtak, most mesélhetnek az ifjabbaknak, illetve be is mutatják a gyakorlatban, hogy mit mi mellé lehet ültetni, hogyan kell nevelni a növényeket – sorolta az ­elnök.

Sok tervük van a jövővel kapcsolatban is. Rendszeresíteni szeretnék a foglalkozásaikat, hetente lesz jógaóra, kézműveskört is beindítanak, ahol a fafaragásba, a sütésbe és főzésbe is belekóstolhatnak az érdeklődők.

– Itt is megjelenik az idősek tudása, ugyanis ők ismerik a hagyományos fogásokat, recepteket – mondta.

Ahogy említette, több önkéntes is segíti szaktudásával az alapítvány munkáját. Van köztük óvónő, terapeuta, gasztrológus, nekik a következő rendezvényeiken is szerepük lesz. Az alapítvány alapvetése a természet és az ember kapcsolatának egyensúlyba hozása, ezáltal a közösségépítés és -teremtés. Hogy mindez teljesüljön, az egyesület tagjai képzik magukat.

Tervezik a jövőt - Nagyistván Gábor elnök elmondta, hogy nagy álmuk egy ménes, így tervük, hogy az állattartást is felvegyék tevékenységükbe. Szeretnének utazni is alapítványuk révén, olyan fesztiválokra mennének, ahol a vidéki élet témáját dolgozzák fel. A lélekfény az alapítvány nevében pedig arra utal, hogy minden dolog, amivel foglalkoznak, ápolja a lelket. Terveik között szerepel még, hogy képzőművészeti kiállításokat, illetve magyar népművészeti vásárokat szervezzenek, rendezzenek, valamint hogy népszerűsítsék az egészségtudatos életmódot is.