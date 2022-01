– A Fortuna Táncsport Egyesület 1999-ben alakult Gyöngyösön, azonban mára már Egerben is vannak kezdő, haladó és versenyző csoportjaink – meséli Szabó Mátyás felkészítő oktató, aki a megyeszékhelyen tanítja a táncosokat. Elmondta, hogy rég dédelgetett álom volt, hogy itt is képviseltessék magukat, bevonva a város fiataljait a táncversenyek pezsgő, ám sok-sok áldozattal és munkával járó vi­lágába.

– Az akrobatikus rock and rollban páros és formációs kategóriákban mérhetik össze tudásukat a versenyzők – magyarázza a műfaj sajátosságait – A legkisebbeknél, vagyis a hat-tizenegy éves korosztálynál még nincs akrobatika, csak a szabálynak megfelelő koreográfia. A serdülőknél, ők a tíz-tizennégy év közöttiek, hosszabb a táncidő és gyorsabb a zene. A juniorkategóriába tizenhét éves korig tartoznak, korosztályukkal pedig már végre lehet hajtani kisebb akrobatikákat. Három kategória van a felnőtteknél is, itt a legmagasabb az A jelölésű. Ezen a szinten már nagyon sok látványos elem látható, természetesen ez a legnépszerűbb a nézők körében a felnőttprodukciók közül, s gyermek versenyzőink nagy rész is erre a szintre szeretne eljutni – mutatott rá. De a Covid okozta nehézségek miatt online edzéseket tartottak, aztán amikor a jogszabályok lehetővé tették, a versenyzőkkel mar tudtak újra edzeni.

– Sajnos voltak versenyek, amelyek elmaradtak, voltak online versenyek is, hogy valahogy motiválni tudjuk a táncosainkat, hiszen hosszú időn keresztül edzettek megmérettetés nélkül. Ugyanis az egyesületünk alapítása óta a országos és magyar bajnoki címek, világkupa győzelmek, Európa- és világbajnoki dobogós helyezések születtek – mutatott rá.

– Tavaly rengeteg formációban versenyeztek a táncosok. Children kisformációban harmadik helyen zárták a regionális ranglistát. Juveniles kisformációban a első, második, nyolcadik és kilencedik helyezést értek el. Ladies Dance kisformációban a második, a negyedik és a hatodik helyre voltak jók, children nagyformációban második helyet ért el, Juveniles nagyformációban pedig az első helyen végzett csapatuk – emelte ki. Az elmúlt kb. tíz évben sajnos nem volt Egerben verseny, többek között ezért is szeretnénk újra megismertetni a helyiekkel ezt a szép, de kihívásokkal teli és kemény fizikai felkészülést igénylő sportot. Egerben egészen biztosan több táncban tehetséges gyermek van, mint amennyien versenyeznek. Szeretnénk, ha a város kulturális és művészeti élete általunk is színesedne és felpezsdülne, szeretnénk, ha lehetőségük lenne a számukra megfelelő mozgásformákban kiteljesedni. A városban három óvodában tanítjuk a 3–6 éves gyerekeket, azonban a Covid-szabályozások miatt ezt szüneteltetni kell. A ‘90-es években több száz akrobatikus rock and roll táncos volt városunkban, hosszú távú céljaink között szerepel, hogy ezt a számot ismét meg tudjuk közelíteni – mondta Szabó Mátyás.

Amint lehet, a gyerekek oktatását folytatják, s hosszú idő után az első versenyt április 10-ére tervezik az egri sportcsarnokban.

Szép eredmények vannak mögöttük - A táncosokat Pelyhéné Járdány Zsuzsanna, az egyesület vezetője, Pelyhe Szabolcs, Tasi Dorina, Vasas Kinga és Szabó Mátyás készíti fel. Táncosaik tavaly a Covid-járvány okozta nehézségek ellenére is több mint tizenöt versenyen indultak. – Ezek között volt regionális, országos és világkupa sorozatban szereplő versenyzőnk is. Junior páros kategóriában Göncző-Dutkay Dániel – Matalik Amira párosa a regionális ranglista első helyezettjeként, még a Tarr Bálint – Jaros Elizabet duó a második helyen zárta az évet – a B jelölésű – Main Class Contact Style kategóriában. Szabó Mátyás és Dömötör Viktória a regionális ranglista első helyén, az országos ranglista harmadik helyén, míg a világranglista tizenkilencedik helyén zárta az évet, amit újabb szép teljesítménynek tartanak. Munkájukért Gyöngyösön 2005-ben Pro Civitate díjat kaptak.