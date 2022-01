Kovács Katit 1965-ben édesanyja nevezte be a Ki mit tud?-ra, amelyet végül meg is nyert, egy évvel később sikerét a Táncdalfesztiválon is megismételte. Ezzel valóra váltotta szeretett édesanyja álmát, aki otthon a rádiót hallgatva mindig énekelt, így a zene egész gyerekkora óta körülvette az énekesnőt. Kevesen tudják, hogy a tehetségét Törőcsik Mari is nagyra tartotta.

Mint arról a Ripost.hu beszámolt, Kovács Kati a Librettóban mesélt el egy történetet a Táncdalfesztiválon aratott óriási sikerének hatásáról.

- Miután a tévében elénekeltem ezt a dalt, másnap az emberek az utcán megfogtak, megérintettek, volt, aki letérdelt – emlékezett vissza a több mint öt évtizeddel ezelőtt történtekre, azt is bevallotta, úgy érzi, 1966-ban született meg a szakma számára.

Előadása nemcsak a nézőkre, hanem a filmrendezőkre is hatással volt, hiszen ezt követően lehetősége volt olyan színészóriásokkal együtt szerepleni, mint Ruttkai Éva vagy Törőcsik Mari, aki évekkel később egy beszélgetés során külön gratulált az énekesnőnek és dicsérte a kreatív ötleteit, ő azonban csak szabadkozott.