Az esten Ágoston Katalin, Balogh Tímea és Török-Ujhelyi Tamás színművészek, Szélpál Szilveszter magánénekes, színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar s a GG Tánc Eger tánckara és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorlóiskolájának kórusa lépett fel. A program első részében többek közt a Macskák, a My Fair Lady és a West Side Story musicalek dalait hallhatták. A szünet után Kálmán Imre és Strauss operettjei csendültek fel. Az est házigazdája most is Tóth Levente színművész volt.