A különleges tárlat a Jászfényszarui Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság és a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára együttműködésének köszönhetően érkezett Egerbe.

Az eseményen dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az egri felsőoktatási intézmény rektora bevezetőjében elmondta, hogy az egyetem célkitűzései több ponton találkoznak a társaság céljaival. – Az intézményünkben nagyon fontos szempont a közösségépítés, a szemléletformálás, valamint az értékfelmutatás. Érzésem szerint ugyanezek jellemezték id. Bedekovich Lőrincet is, akinek a térképeit a könyvtárba látogatók most megismerhetik – hangsúlyozta. Azt is hozzátette, hogy az id. Bedekovich Lőrinc által rajzolt térképek rendkívül nagy igényességet, pontosságot mutatnak, mindemellett a művészi megvalósítás elhivatottságát és az egyedülálló szépérzéket sejtetik.

Ezt követően Kovács Béláné Pető Magdolna, a Jászfényszarui Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság elnöke kiemelte, öröm, hogy idehozhatták a kiállítást, amely március 16-ig tekinthető meg, hiszen a művész sok szállal kötődik Egerhez.