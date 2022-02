A kisfilmet ismét Szabó Norman készítette akivel a csapat régi barátságot ápol, ám a munkakapcsolatuk csak 2020-ban kezdődött el. Sorrendben ez a harmadik közös klip amin együtt dolgoztak.

A Világ most a legszebb dal érdekessége, hogy nem az eddig megszokott punk stílusát képviseli zenekarnak, hanem egy akusztikusra hangszerelt szerzemény. A fiúk, ahogyan a Hiába futsz! című 2021 klipjük esetében, most is egy helyszínen forgattak egy minisztoris mozit.

A The Wallkids új klipje egy kicsit komolyabb mint az előző, de természetesen ezúttal is megmaradtak a szórakoztató jelenetek, mivel ez náluk már koncepció. A csapat készíti az új lemezét, több dallal is elkészültek, idén már komolyabb média jelenlétre is lehet tőlük számítani.

A lemez dalai, az eddigi vidám pop-punk stílust fogja tovább vinni, ám A világ most a legszebb akusztikus hangzása miatt kilóg a sorból. Ezzel a dallal szeretnének kedveskedni, minden női rajongójuknak.