— Mikor szeretett bele a hegedűbe?

– Négyéves koromban. Édesapám agrármérnök volt, és egy munkájának köszönhetően kétéves koromban Algériába költöztünk, ahonnan két év múlva tértünk haza. Ebben az évben történt, hogy egy pozsonyi rokonlátogatás alkalmával közelről is meghallottam a hegedű hangját. Keresztapám, Petőcz Károly a Pozsonyi Rádió Szimfonikus Zenekarának koncertmestere volt ekkor. Ahogy megtudta, hogy hegedülni szeretnék, rögtön megajándékozott egy negyedes hegedűvel. A szüleim hamarosan be is írattak az egri zeneiskolába, hegedű szakra, ahol Nyeste Erzsébet szárnyai alatt el is kezdtem ennek a csodálatos hangszernek a megismerését. Nyolcéves voltam az első versenyem idején, ahol harmadik díjat sikerült nyernem, ami ahelyett, hogy megelégedéssel töltött volna el, inkább arra sarkallt, hogy még többet gyakoroljak azért, hogy első lehessek. A következő versenyemen teljesült is ez az elhatározásom. Egyre közelebb kerültem ahhoz az álmomhoz, hogy hegedűművész, hegedűtanár lehessek. Ez az álom végül már kétgyermekes édesanyaként vált valóra. Miközben először Kriston Tamásnál, majd Zs. Szabó Máriánál elvégeztem a hegedű szakot, tanítani kezdtem az Egri Farkas Ferenc Zeneiskolában, ahol csodálatos élményekben volt részem a tanítványaimmal. Megtanították nekem azt, hogy mekkora felelőssége van egy zenepedagógusnak a gyermeki lélek fejlesztésében a hangszertanítással párhuzamosan.



– Milyen szerepet tölt be életében a hit?

– Még Algériában, négyévesen tanultam meg olvasni édesanyám segítségével, mert teljesen elvarázsoltak a könyvek. Nyolcesztendős korom táján akadt a kezembe Kodolányi János: Boldog Margit című könyve, amely nagy hatással volt rám. A könyvélmény hatására az akkor újrainduló Angolkisasszonyok Sancta Maria Leánygimnáziumába kerültem. Csodálatos nyolc évet tölthettem ott, hiszen a nővérek és az ott dolgozó pedagógusok nemcsak tanítottak minket, hanem neveltek is. Az volt a vágyam, hogy segíthessek az elesetteken, feloldódjak mások szeretetében, azaz egyszerűen átadjam az emberek iránt érzett szeretetemet mindenkinek, akivel összehoz az élet. Ugyanakkor azt is éreztem, hogy családanya is szeretnék lenni. A középiskola után két utat jelöltem ki magamnak: jelentkeztem a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetébe, hogy hegedűtanár lehessek, de megtartottam a lehetőséget, hogy a Szeretet Misszionáriusai Rendbe lépjek, ily módon segítve másokon. A zeneművészetis felvételi napján aztán eldőlt a sorsom: a Miskolcról Egerbe közlekedő távolsági buszon találkoztam a szerelemmel… Én 18 voltam, ő 24. Villamosmérnökként tanult a Miskolci Egyetemen. Az a szenvedély, mely akkor minket összekötött, ma is tart, és azóta sem volt férfi olyan hatással rám, mint ő. Hála Istennek, a férjem életében is éppen olyan fontos a hit, mint az enyémben, így ebben a szellemben neveljük gyermekeinket is. Számomra a család a legfontosabb az életben, minden csak ezután következik. Gyermekeim, férjem, szüleim és keresztanyám jelentik számomra a teljességet.



– Munkája ma a médiához köti. Mikor és hogyan került közel ehhez a pályához?

- A magyar–ének–zene szakon jöttem rá – melyet Egerben végeztem - , hogy az írás is nagyon fontos számomra. Vágytam leírni a gondolataimat, így megszereztem az újságíró-szerkesztői képesítést a Független Újságírók Szövetségénél. Amikor Bérczessy András, a Szent István Rádió igazgató-főszerkesztője megkeresett, hogy lenne-e kedvem zenei szerkesztőként tevékenykedni a rádiónál, teljesült az a vágyam is, hogy a médiában dolgozhassak. Kezdetben még nem volt önálló műsorom, de pár éve már én vagyok a Szerzetesek félórája című műsor egyik szerkesztője. Nagyon élvezem a munkám, szeretek értékes emberekkel beszélgetni, átadni azokat az élményeket a hallgatóknak, amelyek ilyenkor érnek engem. Ráadásul nagyon szeretetteljes légkörben, kiváló kollégákkal dolgozom együtt. A Vienna Konservatorium Budapest hegedű szakával párhuzamosan a magánének szakot is elvégeztem, ahol Keönch Boldizsár volt a mesterem, mert a rádiózás és a hegedülés mellett az éneklés is fontos számomra. Szólóénekesként is sok helyen megfordulok az országban, de külföldön is képviselhettem már városunkat és Magyarországot is.



– Ön már több mint negyedszázada tagja az Egri Szimfonikus Zenekarnak. Mit köszönhet ezeknek az éveknek?

– A családom az életem, a zenekar a szerelmem. Már kisgyermekként ott ültem a koncertjeiken, és már akkor elementáris erővel vágytam arra, hogy majd egyszer én is ott játszhassak, együtt a többiekkel. Olyankor együtt játszani, amikor már minden a helyére kerül, szinte elmondhatatlanul felemelő, borzongató érzés. Nagyon sokat köszönhetek Nyeste Erzsébet koncertmesterünknek, aki négyéves koromtól fogva része az életemnek, és aki az eltelt évtizedek alatt tanáromból kollégám lett, és szinte pótanyukámként is tekintek rá. Hálás vagyok azért is, hogy Szabó Sipos Máté karmester úrral dolgozhatunk együtt, akivel egyszerre, egy Strauss-esten kerültünk a zenekarhoz. Most is egy fantasztikus koncertre készülünk, mely március 31-én lesz a Gárdonyi Géza Színházban.