Sokaknak ismerős lehet a felállás, Bali Ádám az együttes énekes gitárosa a Heol.hu érdeklődésére elmondta, nem ez az első zenekari felállásuk, hiszen előtte már zenéltek együtt a The Hangover Band-ban. – A zenekarban még akkor a testvérem Bali Árpád ült a dobok mögött, de a túl sok elfoglaltsága miatt Semperger Dávid vette át a helyét. Ezért úgy gondoltuk, hogy ezen a néven nem is tudunk tovább működni, hiszen már nem lenne ugyanolyan, ezért esett a választás a mostani nevünkre is – árult el részleteket.

A névválasztás elsődlegesen Ozsvár Dórára irányult, hiszen róla neveztük el a zenekart. Gondolkodtunk, hogy mi lenne az amivel jellemezni tudnánk magunkat, vagyis a fiúkat, és így lett a ,,Fools” vagyis bolondok. Persze jó értelemben kell gondolni erre, hiszen a próbák és a fellépések is nagyon jó hangulatban telnek, sokszor a színpadon is kicsit túlzásokba esünk – fogalmazott.



A névválasztás mindig faramuci. Mégis nálunk egészen hamar megvolt, elvégre mindannyiunknak egy volt az elképzelése – tette hozzá Ozsvár Dóra, az együttes énekesnője.

A projekt nem új keletű, 2020-ban álltak össze ilyen formában. Erről Bali Ádám számolt be részletesebben.

– Folyamatosan dolgozunk a saját dalainkon. Reméljük, hogy az év végére elkészül az első tíz dalból álló nagy lemezünk is. Most jelenleg egy dal található meg a zenei portálokon, majd most a második számunk videóklippel együtt debütál pénteken – mondta el.



A rockzene a meghatározó saját számaikban, de elmondásuk alapján mindenki ízlése, egyedi zenei motívumai fellelhetőek a dalokban.

Alapvetően rock zene az, amit játszunk, azonban eléggé sokfelé kacsintgatunk Vannak erősebb, gitár-hangsúlyos metál jellegű témáink, de az sem meglepő, ha egy kis punk-rock üti fel a fejét egy-egy számunkban. Mivel mindannyiunknak megvan a maga stílusa, ezért ezeket a legjobb vegyíteni, amikor dalalkotásról van szó – emelte ki Ozsvár Dóra.

Az első klip leforgatása mindig nagy élmény egy-egy zenekar számára, nem volt ezzel másképp a Dora and the Fools sem.

– Nagyon jó volt, minden percét élveztük, bár egy kicsit hideg volt mert február elején készült a klip egy hatalmas nagy csarnokban. Butkai Attila /GothiCure Film/ rendezésével készült a videó, valamint itt is szeretnénk köszönetet mondani azoknak az embereknek, akik segítettek, hogy ez a videó elkészülhessen – hangsúlyozta Bali Ádám.

Hatalmas élmény volt! Igaz, hogy olyan hideg volt, hogy olykor úgy éreztem magam, mint Jack Nicholson a Ragyogás végén. De egészen profi módon berendeztük a terepet, így minden a lehető legnagyobb komfortban történt a lehetőségekhez mérten. Borzasztó nagy köszönet mindenkinek, aki segítette a klipforgatást – árult el részleteket Ozsvár Dóra. Elmondta: Bali Ádám helyötlete valósult meg.

– Bélapátfalván forgattunk, azt hiszem, hogy régi cementgyár raktárépülete volt annak idején. Csoda hangulatos volt. Amikor először mentem ki Ádámmal és Tamással terepszemlére leesett az állam. Ez volt a tökéletes helyszín ehhez a videókliphez, melyet egy nap alatt le is forgattunk – tette hozzá.

Április 1-jén pedig 19 órakor debütál a videóklip a YouTube-csatornájukon, és a Facebook-oldalukon és megtekinthető lesz a Burning House-hoz tartozó felvétel.

A megjelenés dátumáról elmondták, hogy a klip pár napja készült el, teljesen véletlen. hogy a sok változtatás után pont ezen a héten adják ki a közönség felé, így a név miatt is választották ezt a dátumot.

Bolondok napja ide vagy oda; ez nem egy áprilisi tréfa. Ezzel a dátummal lesz kerek a Dora and the Fools első videóklipjének a története – emelte ki Ozsvár Dóra.



– Nagyon sok tervünk van. Mindenből van két verzió, hogy ne érjen minket meglepetés. Zenei és képi világban nagyon sok ötlet vár a megvalósításra, a koncertek az elsődlegesek, de mindenképp aktivizáljuk magunkat az online térben is. Akik ismernek minket, azok tudják milyen módon fogjuk ezt tenni – zárta a beszélgetést Bali Ádám.



A Dora and the Fools tagjai: Bali Ádám: Ozsvár Dóra / Ének/ - Bali Ádám /Gitár,ének/- Bóta Tamás /Gitár/ - Bukta László /Hegedű - Sárvári Dávid /Basszusgitár/ - Semperger Dávid /Dob/