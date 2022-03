– Az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával az idei rendezvények célja - a digitális írástudás terjesztése és az internet felhasználási lehetőségeinek minél szélesebb körű bemutatásán túl - a mesterséges intelligencia, a robotika, az okos megoldások megismertetése, népszerűsítése.

Az idei fesztivál programjaira 2022. március 17 - 24. között kerül sor személyes és virtuális formában – tájékoztatta a Heolt Szécsényi Orsolya könyvtáros.

A fiataloknak is készülnek foglalkozásokkal

Mint írta, több előadást és könyvtári foglalkozást szerveznek a nyugdíjas és az általános iskolás korosztály részére az Internet Fiesta keretein belül. Az idősebb könyvtárhasználóink részére - a nagy érdeklődésre való tekintettel újra - Net-Help tanfolyamot indítanak, valamint előadást tartanakaz Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér lakossági portál felületéről és az okostelefonok használatáról. A diákok figyelmét az internet veszélyeire hívjuk fel és segítünk nekik probléma esetén megtalálni a megoldást.

Az új technológiák iránt érdeklődők részére a 2022. március 22-i előadást ajánljuk, melyben szó lesz a háromdimenziós nyomtatás folyamatáról. A heti programok között szerepel nyelvi klub, gyermekprogram író-olvasó találkozó és történelmi előadás. Online programként ajánljuk a Városfoglaló játékunkat, mely az Internet Fiesta napjaira új útvonallal bővül. Gárdonyi Géza írói munkássága és halálának 100. évfordulója előtt tisztelegve bebarangoljuk a várost az író szemével – ismertette a programot a könyvtáros.

A Központi Könyvtár programjai részletesen:

2022.03.17. és 24., csütörtök 14.00 óra

Tea and Talk! - Angol Nyelvi Klub

Ingyenes nyelvgyakorlási lehetőség barátságos könyvtári környezetben, kellemes társaságban.

2022.03.17., csütörtök 16.30 óra

Sorsfordulók - Sorsfordítók Történelmi Szemelvények előadássorozat : Az Aranybulla szerepe a magyar történelemben

Az 1222. évi Aranybulla születése - Az Aranybulla szerepe a magyar történelemben

Előadó: Dr. Miskei Antal egyetemi docens

2022.03.18., péntek 16.00 óra

Társasozunk? - Társasjáték klub

Imádsz társasozni, de nincs kivel? Szívesen ismernél meg új játékokat, amelyek egy-egy izgalmas témát dolgoznak fel? Gyere és játssz velünk péntek délután az Egri Társasjáték Klubbal közösen.

2022.03.21., hétfő 16.30 óra

Délutáni beszélgetések Herbert Wolffal - Német társalgási klub

Kötetlen beszélgetés, magabiztos beszéd, jó hangulat!

2022.03.22., kedd 16.00 óra

Tervezz, nyomtass 3D-ben! - Előadás a háromdimenziós nyomtatás folyamatáról

A 3D-s nyomtatás megkönnyítheti és kellemesebbé teheti életünket. Ezen túl ez egy olyan tevékenység, amely különösen alkalmas a DIY mozgalom kedvelőinek és az informatika rajongóinak.

2022.03.24., csütörtök 17.00 óra

Öreg Banda - Kollár-Klemencz László kötetbemutatója

A könyv az író többgenerációs zenész családjának és a családja alkotta Öreg Bandának izgalmas, sokszínű életét kíséri végig.

Vendégünk: Kollár-Klemencz László zenész, író

Gyermekkönyvtár:

2022.03.18., péntek 16.30 óra

Diavetítős, teázós kuckózás - Terka a piacon

Milyen gond is ha egy gyerek nem eszik jól! Ám kis csellel (és egy jó mesével) talán ez is orvosolható.

2022.03.19., szombat 10.00 óra

Little Tree - Angol nyelvi szakkör 8-10 éves gyerekeknek - "SPRING IS HERE"

"GOODBYE WINTER, HELLO SPRING! A NEW START FOR EVERYTHING"

A Little Tree angol szakkörön a tavaszt köszöntjük️ Gyere te is, tölts velünk egy vidám délelőttöt! Várjuk az új szakköri tagokat is!

Online program:

2022. március 17-től:

Gárdonyi Géza nyomában : egri városfoglalás, avagy online kulturális térhódítás

Barangolj és játssz velünk virtuálisan Egerben a Városfoglaló játék Gárdonyi Géza nyomában című útvonalán az író halálának 100. évfordulóján: egervarosfoglalo.hu

További információt dr. Szemerszkiné Dürgő Csilla könyvtárostól lehet kérni, telefon: 36/516-595/123-as mellék, e-mail: [email protected]