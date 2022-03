– Másfél évtizede találkoztam először a zenéjükkel, nagyon elmélyült, mégis fogyasztható. Kik az együttes tagjai?

– Egy baráti társaság, épp ezért kitartottunk egymás mellett. File Sándor Pál a dobosunk, jómagam fuvolán játszom, és gitáron, és persze énekelek. A trombitásunk Kerekes József Batyu, Kónya Csaba basszusgitár, Ollé Zoltán gitár. Eddig két nagy- és két kislemezünk van. A Less Koszt a régi lemezünk címe, a mostani pedig Ostwald rejtély címet viseli. Ha be kellene sorolni egy stílusba, amit játsszunk, az „indi” popot nevezném meg. Az alternatív jelzőt nem nagyon szeretem.

– Az a koncerteken is látszik, hogy Egerben széles rajongótáboruk van. Kikből áll?

– Életkor szerint? Azt mondanám, hogy 14-től a végtelenségig. Sok kisgyerek van ott, a szüleikkel együtt jönnek a fellépésekre. Sok olyan visszajelzést kapunk, hogy a gyereket nem lehet leszedni a lemezről, szeretik hallgatni. Ez jó, mert a gyerekek mindig jó közönség!

– Hogyan kezdődött az együttes karrierje?

– Kónya Csabával huszonhat éve együtt zenélünk, valamilyen formációban, aztán csatlakozott hozzánk File Sanyi, vele is nagyon jó barátságba kerültünk, aztán az Ollé Zoli, három éve a csapat tagja. Ez egy baráti társaság.

– S hogy kezdődött a zenével való személyes kapcsolata?

– Az egyesként emlegetett általánosba jártam, akkor még volt ott zenei tagozat szerencsére. Zongorát tanultam, de az rövid életűnek bizonyult, majd aztán a zenélés számomra a Szilágyi gimnáziumban újraindult. A szokásos. Hosszú haj, zene: gitároztunk!

– S a fuvolával való szerelem mikor alakult ki?

– Az teljesen független. Kaptam kölcsön egy fuvolát, s elkezdtem magamtól játszani rajta, külön én nem tanultam fuvolázni.

– S miért választotta a jogi pályát?

– Családi hagyomány, édesapám is mutatott példát. Tudtam tanulni, jó voltam magyarból, történelemből, így kizárásos alapon lettem jogász, de ezt a szakimát is nagyon megszerettem.. Minden kamasznak álma a zene, nekem is az volt. Őszintén mondom: nekem jó így, hogy ez hobbiként maradt meg. Nem vagyok igazi zenész alkat: ma már az éjszakázást sem bírom.

– Egyébként milyen zenét szeret?

– Eléggé mindenevő vagyok. Pop, rock, jazz, klasszikus zene…

– Kik a példaképek?

– Közös példakép biztos nincs a zenekarban. Hát a Cabarét azért érezzük a magunkénak, mert nagyon különböző az ízlésünk, itt mégis egyben vagyunk.

– Hányszor lépnek fel egy évben?

– Nem sokszor, öt-hatszor. Inkább a nyári időszakban. Már nem utazgatnánk, nem is férne bele. Inkább magunkról s az alkotásról szól.

– Hogy születnek a dalok? Először a szöveg utána a zene?

– Naponta zenélgetek, vagy jár az agyamba egy dal. Megcsinálom a dalt egy akusztikus gitárral, megszületik a szöveg, közösen próbálgatjuk, esetleg jön egy fúvós szólam hozzá, és aztán hangszereljük, „kabarésítjuk”. Mindenki hozzáteszi a maga stílusát.

– Melyik a legkedvesebb?

– Mindenkinek más a kedvence, nekem talán a Napmegsüt, de leginkább az, amit éppen csinálok – a közönség nagyon szereti az Ostwaldot. Paródiának indult, de egy nagyon jó koncertszám lett belőle.

– Mit szeretnétek?

– Túl nagy vágyak nincsenek. Mindig van egy koncert, és mindig vannak új számok. Bízom benne, hogy a nyugdíjas éveket a próbateremben töltjük, ami akkora hajtóerő, hogy nem a mindennapi dolgokról kell beszélni, hanem arról, hogy ide kell még egy kis dob, ide egy gitárszóló, vagy fújjon a trombita. Ennek ez a varázsa, mint minden művészetnek, hogy látszólag semmi értelme, de nekünk erről szól az élet.