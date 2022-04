Kétségtelen, hogy az együttesnek egyik mérföldköve ez az előadás. Topolánszky Tamás Harangozó-díjas érdemes művész olyan állapotba hozta a tízéves társulatot, hogy könnyedén átadhatta egy koreográfia idejére másnak, Kulcsár Noémi Harangozó-díjas táncművésznek, a Tellabor vezetőjének. Meg sem kísérlem a szövevényes cselekményt felidézni. Még Gali László rendezésében is láthattuk ezt a Shakespeare-gyöngyszemet az egri színpadon. Most a történet felidézése csak ürügy, szinte napjaink viszonyainak is megfeleltethető. Ezt segíti az eszköztelen szcenika. Szinte díszlet sincs, csak a legszükségesebb mértékben, a szellemes és karneváli forgatagot idéző jelmezek Bati Nikolett könnyed, selyembe, pamutba fogalmazott munkái.

Már a nyitójelenet lendületes, változatos, egyszerre és egymásba kapaszkodva vonul fel mind a tíz játszó. A latinos muzsikát hangeffektusok – például tengermorajlás – szakítják meg. Rosalindát Cvikli Fanni, Orlandót Horváth Bence, Olivért Plita Márk, Céliát Forczek Janka alakítja. A tíz táncos együtt mozog, a Jaquest alakító Emődi Attila –aki egyébként a koreográfus asszisztense is az előadásban - a történet egy-egy fordulópontján jelenik meg.

Az együttes dramaturgja Cseh Dávid. Nem volt könnyű dolga. Ezt a szövevényes történetet egy órába kellett tömöríteni. A műsorfüzetben a néző számára a Rákosi Jenő fordította Shakespeare-vígjáték összefoglalója jelenti a kulcsot: „Színház az egész világ: s merő/ szereplő mind a férfi, nő: mindenki/ föl-lelép: Jut több szereplő is egy/ személyre: felvonásaik a hét kor.”

A szenvedélyek, vonzások és választások a hét kor: a csecsemő, a síró fiú, a hőn szerelmes, a harcos férfi, a bölcs bíró, a nyafogó öreg s az új gyermekség kora.Ezt táncolják el, elbűvölően, egy órában!

Bizarr gondolat, Shakespeare-ből kihagyni a nyelvet, s csak a cselekményszövést megtartani, de működik. Még úgy is, hogy a közönség fele gyermek, másik fele a műfaj iránt elkötelezett felnőtt. A táncosok hibátlanok, úgy tűnik, testüknek és a szakmai fortélyoknak tudói, s remek az összhang Novák Laura, Suba János, Szalai Bordás Ádám, Martina Tizzi mellett az oroszlánt megszemélyesítő Gloele Del Santo és a szépséges Phoebet játszó Csóka Liza egyetemi hallgató. Nemzetközi mércével is vállalható előadás született, érdemes megnézni, míg még lehet!