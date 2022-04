– A Hazafias Népfront felhívására 1983 és 1985 között helyi aktivisták elkészítették Magyarország fotógyűjteményét, hogy bemutassák hazánk állapotát. Az amatőr fotósok jóvoltából izgalmas képanyag jött létre, amely főleg a vidéki kis településeket mutatja be – jelentette be a kiállításmegnyitón Tamáska Máté Dávid, a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) építészetszociológusa. Megjegyezte, a vidéki Magyarország talán legnagyobb képes archívuma jött így létre. Közel százezer fotó készült, amelyeket később digitalizáltak, s az ezekből készült válogatás tekinthető meg a bemutatón.

– A MNL és a Szentendrei Skanzen közös projektjében az 1980-as évek második felétől a vidéki társadalom életmiliőjét vizsgálja. A programban a figyelem középpontjába került a kockaház, amely a Kádár-időszakban hazánk jóléti szimbólumává és a magyar életérzés aktív részesévé vált – mondta virtuális köszöntőjében dr. Szabó Csaba, a MNL főigazgatója. – A kocka egy tökéletes térbeli elem, minden oldala egyenlő hosszú, igaz ez ezekre az épületekre is.

Hóditó úton a kockaházakDr. Szabó Csaba a továbbiakban ismertette, hogy a két világháború között a társadalom jelentős része nem túl jó körülmények között élt, majd az 1950-es évek végétől a kockaház elkezdte hódító útját, ami nagy minőségi ugrást jelentett. Körülbelül hét-nyolcszázezer Kádár-kocka épült hazánkban. Ezekben az épületekben önálló funkcióval megjelent a fürdőszoba, ami a családok számára minőségi ugrást és nagy komfortérzetet jelentett. Garázsokat is építettek a házakhoz, ezeket eleinte hátrafelé, az istállók helyére tervezték.

Később tovább fokozódott a jólét, amit úgy kívántak bemutatni, hogy már az utcafrontra építették az autóbeállókat. Idővel, a gyarapodás jeleként, a kockaházak elkezdtek deformálódni, beépítették a tetőtereket, megjelentek az úgynevezett alpesi háztípusok, amelyekhez hatalmas erkélyeket terveztek. Ezeknek nem volt különösebb funkciója, hiszen a házak kertkapcsolattal rendelkeztek, mégis elkezdett terjedni, ami a vitathatatlan jólét jele volt.

Egységes, mégis kicsit más

A kiállított fotókat szemügyre véve sok érdekességet megfigyelhetünk. Látszik, hogy a kockaházak elterjedésével a vidék utcaképe annak idején teljesen átalakult. Mindenki a szomszéd házát másolta, de az egységes képen igyekeztek a saját ízlésük szerint változtatni a különböző díszítési technikák alkalmazásával. Csempékkel, kőporral és üveggel is dekorálták a homlokzatot. Gyakran geometriai mintákkal próbálták egyedivé varázsolni az otthonaikat. Egyes területeken jellemző volt, hogy a házfalba fülkét építettek, amelybe Mária-szobrot helyeztek el.

A tárlaton látható képekhez informatív szövegek is tartoznak. Ezekből megtudhatjuk, hogy a Kádár-kockák építése jórészt kalákában történt. A kétkezi munkát összefogva végezték el, amivel mindenki jól járt, hiszen pénzbe nem került, viszonzott munkával fizettek érte. Szomszédok, családtagok, munkahelyi csoportok segítették egymást ilyen formában. Az összefogás eredményeként a fiataloknak is hamar megépült az otthonuk, cserébe éveken át ők is segédkeztek mások házának a megalkotásában.

Felmerülnek vitás kérdések

A kiállítás megnyitóján elhangzott, hogy a kockaházakkal kapcsolatban felmerül egy vitás kérdés. E szerint nem lehet ugyanis egyértelműen eldönteni, hogy spontán kockásodtak el a vidéki települések, vagy ez egy megtervezett dolog volt. Egyes felvetések szerint a pártvezetés direkt beleszólt a falvak hagyományos szerkezetiségébe. Úgy vélekednek egyesek, hogy a történeti örökséget próbálták felszámolni a parasztházak eltüntetésével. Ugyanakkor az is kiderül a tárlaton bemutatott információkból, hogy a hivatalos építészet elutasította a kockaházakat. Az egész helyzetet ellentmondások lengik körbe, mert az építészeknek sokszor nem is kifejezetten a Kádár-kockákkal összefüggésben van ellenvetésük, hanem a túlzó díszeket és hozzáépített elemeket bírálják.