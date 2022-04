– Mi keltette fel az érdeklődését a zene iránt?

– Szerettem volna zeneiskolába járni, de a családban nem ajánlották fel, noha édesanyám gyerekként tanult hangszeren. Mátészalka, ahol nevelkedtem, kisváros. Gyermekkoromban egyik szombat délelőtt egy ifjúsági filmet néztem a tévében, s egy kislány, aki zongorán gyakorolt, egyszer csak kedvetlenül lecsapta a hangszer fedelét, pedig nagyon szép darabot játszott. Utólag visszaidézve egy barokk menüett lehetett. Na, én ezt nem tenném! – gondoltam. Szeretnék zongorázni tanulni – mondtam édesanyámnak. Másodikos lehettem, és onnantól kezdve nyúztam a szüleimet. Sikerült bekerülni zongora tanszakra, azután szépen haladtam előre.

– Ki volt a zongoratanára?

– Katona Gézáné Magdi néni – így hívták, s az az érdekes, hogy ő magánének tanár is volt, ez döntőnek bizonyult a hivatásomban.

– S felsőfokon ki tanította?

– Két ütemben végeztem ezt. Az alapokat még osztatlan képzésben a miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Főiskolán, s ott magánénektanár, ének-kamaraművész lettem. Magyar Gabriella volt az énektanárom, s aki nagyon sokat adott szakmailag és emberileg is – már a master képzésben –, az pedig Szüle Tamás volt, aki egyébként egri származású.

– Volt alkalmam találkozni vele Egerben, ő basszbariton, ugye?

– Igen, a Magyar Állami Operaház magánénekese, és le is doktorált, nagyon komolyan vette a tanítást, később elkerült Miskolcról, de még sikerült nála diplomáznom. Először angol–ének-zene szakra jártam itt, Egerben, de egyre inkább az éneklésé lett a főszerep. Sokat köszönhetek még Keönch Boldizsárnak, aki többször járt ide énekkurzust tartani, sajnos már nincs közöttünk.

– Megmaradt a szolfézs és énektanítás és a szólóének…

– Drámai szoprán a hangfajom. Bár szerepálmaim miatt korábban szerettem volna lírai szoprán lenni, tanulmányaim alatt megszerettem a hangom drámaiságát. Korszakot tekintve a barokk és a bécsi klasszicizmus zenéjét szeretem legjobban, főleg, ha szakrális muzsikát kell előadni.

– Gyakran szerepel a Cantus Agriensis énekeseként, velük többször külföldi színpadokon és fesztiválokon is, a világ számos országában énekelt. Volt-e már önálló estje?

– Egyházi berkekben többször kérnek önálló szereplésre is, mivel kántorként is tevékenykedem több katolikus templomban. Szólistaként gyakran fellépek a Jézus szíve templomban, a ciszterek és a minoriták templomában. Huszonhat éve énekelek kórusban. Hosszú ideje a Cantus Agriensisben Gergely Péter Pál művészeti irányításával, de énekeltem több évet az Agria Vegyeskarban, előtte pedig a Movendo Kamarakórusban. Sokat köszönhetek Vass Márta és Dudás Anna karvezetőknek is.

– Szép és felelősségteljes feladat a gyermekek zenei nevelése. Mit jelent az Ön számára a tanítás?

– A Szent Imre Katolikus Általános Iskolában kezdtem a tanítást, még angolt is oktattam kisiskolásoknak, aztán a Ward Mária Gimnázium Alapfokú Művészeti Iskolájában szolfézst tanítottam, és párhuzamosan angolt, illetve ének-zenét az általános iskolában is. A kettő között öt évet eltöltöttem Hevesen, a zeneiskolában. Ez a feladat számomra nagyon testhez álló volt, magánéneket és szolfézst oktattam heti négy napon át. Az ingázás azonban fárasztó. Több olyan tanítványom van, aki ezt a pályát választja, vagy óvó- és tanítónőként hasznát veszi a zenének. Van olyan növendékem, aki az Operettszínház művészstúdiójába jutott, vagy klasszikus szólóénekesként zeneművészeti tanulmányokat folytat. Vallom a kodályi gondolatot: Legyen a zene mindenkié! Ezt tanórán nem könnyű véghezvinni. Heti egy órában igyekszem egy átfogó művészettörténeti, egyházzenei ismeretet átadni, zenei ízlést formálni, és minél többet énekeltetni a rám bízottakat. A zenei képzésnek nem csupán a tehetséggondozás a lényege, legfontosabb, hogy mindenkihez juttassuk el a zenélés és értő zenehallgatás örömét!