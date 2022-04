- A tavasz az Egri Csillag ideje. Ez a bor fontos mérföldkő volt a borvidék történetében. Megtalálni azt a fehérbort, amely leképezi a vidék jellemzőit - mondta szerda délelőtt Lőrincz György, az Egri Borút Egyesület elnöke sajtótájékoztatón. Bejelentette, hogy idén április 28-án kezdődik az Egri Csillag Weekend.

Kiemelte, hogy a frissesség és az Egriség jegyében mutatják be a borokat az Egri Csillag Weekenden. Elmondta, fórumot is tartanak, ahol a borvidék hegyközségi tanácsának új marketing koncepciója is bemutatkozik, illetve ennek során reális képet szeretnének kapni az Egri Csillag minőségi helyzetéről, hiszen folyamatosan változó elvárásoknak kell megfelelnie e tekintetben a boraszoknak.

Berényi Tamás, az Agria Film Kft. ügyvezetője ismertette a programokat.

- Csütörtökön délután az Andante Kamarakórus, majd a The Feelgood Acoustic, végül pedig a Szabó család lép fel. Pénteken Báder Elemér és Svéd Mátyás duója szórakoztatja a közönséget, majd az Akusztik Duo és az Andörkaver, végül pedig lemezlovas zárja az estét, ahogy szombat este is. A hétvége folyamán többek között az Elasztik Akusztik, a Simple Acoustic illetve a Jambalaya is játszik - részletezte. Kiemelte, a rendezvényen a hagyományok szerint saját borospohár vásárolható, s a borok mellett gasztrokiállítók is lesznek.

- Örülök, hogy tavaly elkezdődött a közös munka az egri borászokkal, akik a város mozgatórugói. Ez Eger egyik szezonnyitó rendezvénye lesz a Dobó téren. Célunk, hogy izgalmas helyszínt alakítsunk ki. Összesen 23 borász mutatja be az Egri Csillagját. A város önkormányzata több mint egymillió hatszázezer forinttal járul hozzá a programokhoz - tette hozzá.