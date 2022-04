Érjék ártatlan vagy épp nemtelen támadások az egri Gárdonyi Géza Színházat, a törzsgárda, a társulat művészei körömszakadtáig harcolnak érte és a közönségért. Portálunkon olvashatták a konfliktust színigazgató és egykori színésze között. Az ominózus előadást, a Tóth Máté Miklós műve alapján készülő Aranyrandevút, amelynek főszerepét Venczel Valentin két héttel a bemutató előtt visszaadta, június elején mutatják be.

Most viszont egy egyébként is tervezett komédiát kissé előrehozva mutattak be nem a stúdióban, hanem a nagyszínpadon április 20-án. (Műsorfüzet még nem készült el, remélem, nem tévedek a játszókat illetően.)

A Páratlan páros 2 – Klikk! című premieren – Debreczeni Júlia fordításában – egy továbbírt változatot láthatunk. A történet alapváza megmaradt, tudni illik, hogy New York két távoli kerületében külön-külön családot fenntartó taxis, bizonyos John Smith egy napon arra ébred, hogy lelepleződhet. A bigámia, a kettős élet kitudódása ellen mindent megmozgat, közben számos komikus szituációba kerekedik.

Nos, ez a főhős és a szituáció megmarad a másik részben is, csak új szereplőkkel egészül ki, s kissé korszerűbb a körítés. A lebukás alapja, hogy a taxis két különnemű gyermeke a világhálón megismerkedik egymással, s szeretnének találkozni. Viktóriát Nagy Barbara játssza tűzről pattant jó kedvvel, a párját Kardos Kristóf hasonlóan vehemensen. Mindkettejük apja, akit Nagy András alakít elegánsan, briliáns lélekjelenléttel mindent megmozgat azért, hogy a két fiatal ne találkozzon, és a mutatós feleségek, Nagy Adrienn, Misurák Tünde se jöjjenek rá, hogy mi a helyzet.

Az egyik háztartásban van még egy albérlő, aki a mi Smithünk régi barátja – Rácz János lubickol a neki való szerepben, aki persze csak néhanapján fizet bérleti díjat, de ezért cserébe a végsőkig lojális a házigazdához. S előkerül még egy élemedett, ám életvidám papa, aki a nőtlen fiával éppen tengerparti nyaralásra készül. Egy taxisnál miért ne fordulhatna elő egy durrdefekt, ami tovább nehezíti titkolózást?

A színészek ezen a premieren nagy energiákkal és egymásra figyeléssel játszották ki a poénokat. Mindenki egyformán benne volt a játékban, nekem mégis a legnagyobb meglepetést Várhelyi Dénes okozta. Katonatisztek, felelős apák és főnemesek után nagyon jól állt neki ez a kissé szenilis, de nem elveszett öregúr.

Mondanom se kell, hogy a közönség mindvégig dőlt a nevetéstől, még a köztiszteletben álló katolikus atya is „vette a poénokat”, amelyek közül némelyik a mostani közbeszédre rájátszó LMBTQ-s indentitásra volt kihegyezve.

Kiss József, az előadás rendezője jó ritmusban instruálta a szereplőket, a tarka díszlet és a jelmezek pedig jól szolgálták az összhatást. A komédia tarolt. Másfél órára elfelejtkeztünk róla, miben is vagyunk.