A MATE Károly Róbert Campusán nyitotta meg első kiállítását Széles Nikolett, a Gyöngyösi TV szerkesztő-riportere. Már általános iskolás korában is szeretett rajzolni, gyakorlásképpen mesekönyvekből másolt, majd saját karaktereket is tervezett. Bár rendszeres rajzórái voltak az iskolában, az igazi fejlődést mindig az otthoni gyakorlás során érte el. Később szakemberhez is elkezdett járni, akitől megkapta a pozitív visszajelzéseket is, amire nagy szüksége volt. A metálrajongó művész kedvenc színe a fekete, így a fekete-fehér stílust részesíti előnyben alkotásainál is, de ha a készülő mű színeket kíván, akkor természetesen a színes képek sem okoznak gondot.

Jelen kiállítását az önmagában lakozó érzelmek végletessége ihlette. Bár eddig is lehetett találkozni alkotásaival az Instagramon, mégis nagy lépést jelent neki ez a kiállítás.

Az alkotó további tervei között szerepel az önfejlesztés, és lehet, hogy tetoválást is készít majd.