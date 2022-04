– Sokan ellátogattak a rossz idő ellenére a harmadik alkalommal megrendezett Egri Bikavér hungarikum piknikre a hétvégén – közölte Soltészné Tarnai Éva, a Szépasszonyvölgyi Vendégvárók Egyesületének elnöke.

– Az esemény lényege, hogy a Bikavér, mint hungarikum vendégül látja a neves magyar gasztro-hungarikumokat. Városból induló járatokat is kihasználták, sokan ezzel érkeztek. Azért is fontos ez a rendezvény, mert országos érdeklődés mellett zajlik rendszeresen. A vendégek szórakozás közben, közönség programokkal tarkítva ismerhetik meg a völgyet, a borokat, s a borászokat. Ez természetesen nem csak nekünk borászoknak jó, a résztvevők visszajelzései alapján gyakran újra úticélul választják a várost – húzta alá.

Aki ellátogatott a hétvégén a Szépasszonyvölgybe, az kóstolhatott hagyományos karcagi birkapörköltet vagy bajai halászlét is. A szezonindító rendezvényen bemutatkoztak a helyi kézművesek és termelők, volt a repertoárban kézműves sajt, kürtős kalács, borsodnádasdi molnárkalács. Termelői méz, szörpök, lekvárok, gyümölcszselék, de egyedi tervezésű ékszerek illetve matyó babák, hímzett horgolt terítők is várták az érdeklődőket. A vezetett bortúrák is hamar beteltek.