A debreceni Csokonai Színház igazán izgalmas pályázatot hirdetett, melynek győztese dr. Mangó Gabriella, gyöngyösi háziorvos lett. A feladat nem volt egyszerű, négy videóból választhattak a pályázók. A felvételek egy-egy jelenetet tartalmaznak, hang nélkül. Ezekhez a jelenetekhez kellett írniuk szöveget a jelentkezőknek, különféle kategóriák közül válaszhattak, mint krimi, thriller vagy akár sci-fi.

– Először kerestem hol van a hang, aztán leesett, hogy direkt nincs hozzá. A pályázónak magának kell megalkotnia a párbeszédet. Én Szabó Magda Az ajtó című művének egyik jelenetét választottam, és a krimi kategóriában írtam hozzá szöveget. Az általam kreált párbeszédet a későbbiekben előadják a színház színészei, ezt is meg lehet majd tekinteni. Igazából fogalmam sincs, hogy miről szól az eredeti párbeszéd, de nagyon kíváncsi vagyok, egymás mellett a kettő biztos nagyon izgalmas leszLehet a jelenetben éppen megbeszélnek egy születésnapi partit, az én változatomban pedig, kiderül, hogy az idősebb hölgy pszichopata. Izgalmas volt a feladat maga, mintha ott lett volna előttem egy tészta meg egy hagyma, és akkor ebből mit készítsek, mint találok még itthon – fogalmazott.

– Nagyon örültem neki, hogy megnyertem ezt a pályázatot. Az orvoslásban is fontos, hogy a beteg találkozzon az orvossal tudjon hozzá kapcsolódni, életeket menthet. És ez nincs másként a művészeknél sem, hiszen hiába írok, és van több kiadásra váró művem, ha nincs kapcsolódási pont. A madaraknak olvashatom fel őket. E a pályázati feladat lehetőség volt arra, hogy kapcsolódjak más művészekhez, egy csapathoz, és megismerjék a nevemet. Minden ilyen lehetőséget megragadok, aztán vagy lesz belőle valami, ami előre visz vagy nem– tette hozzá.

Azontúl, hogy a későbbiekben a Csokonai Színház közzéteszi az általa írt szöveggel a választott jelenetet, dr. Mangó Gabriella az éppen felújítás alatt álló teátrumba is ellátogathatott.

– Benézhettem a színfalak mögé, olyan helyeket is megmutattak, amit mások elképzelni sem tudnak. Ez nagyon izgalmas volt. De azt volt a legjobb látni, ahogy a zajlott a munka. Olyan volt, mintha mindenki a saját épületét építené. A színház igazgatójának, Gemza Péternek a hozzáállását is remek volt megtapasztalni, az összes építkezésen dolgozó nevét tudta, mindenkihez volt egy jó szava. Látszott, hogy nap, mint nap ott van. Rengeteg olyan megoldás készül a Csokonai Színházban, ami fel tudja venni a versenyt a mozifilmekkel, úgy, hogy a varázsát sem veszti el a színház. Úgy gondolom ezzel Debrecen a színművészet fellegvára lehet – vélekedett a doktornő.

Dr. Mangó Gabriellának már jelent meg kötete, KV-monológok címmel és jelenleg is dolgozik valamin. Most egy Madách-trilógiát próbálok részeiben feldolgozni, az eredeti autentikus szöveget írom át mai nyelvezetre, modernebbre, szlengesebbre. Ezen tavaly november óta dolgozom, és most tartok a felénél. Azt tudom, hogy merre tart a dolog, de azt nem tudom, hol lesz a helye, lesz-e neki egyáltalán – számolt be.