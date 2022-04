A Magyarországi Tájházak Szövetsége idén is alkalmat nyújt arra, hogy az év egy kiemelt hétvégéjén tájházaink az érdeklődők figyelmének középpontjába kerülhessenek, s izgalmas, színes programokkal, egyedi lehetőségekkel tárják ki kapuikat a látogatók előtt.

A szövetség honlapján arról tájékoztatnak, hogy a paraszti hagyományban a legszélesebb körben ismerték Szent György alakját, akinek ünnepnapja április 24-hez kötődik. Ekkor 2013 óta hagyományteremtő eseményeikkel nemcsak a tavaszi állatkihajtás egykori emlékeire, hanem a megújulásra, a természet és az emberek újjászületésére is figyelmet kívánnak fordítani.

Ez a két nap jó lehetőség arra, hogy a hosszú tél után, a tavasztól őszig tartó nyitvatartás kezdetén megismerjük szűkebb pátriánk egykori életmódját, paraszti kultúráját, és felfigyeljünk mindarra, ami e tudásból hasznosítható, újraélhető modern világunkban is. Alkalom ez arra is, hogy programajánlatukra, rendezvényeikre ráirányítsák a leendő látogatók figyelmét. Idén kiemelt szerepet szánnak a népi építészeti értékek védelmének.

Megyénkben Markazon, Felsőtárkányban, Abasáron, Boldogon, Noszvajon, Parádon, Recsken is működnek tájházak.

– A Parádi Palócház egy sajnálatos tűzesetben néhány éve megrongálódott. Azóta pályázat segítségével rendbe tették az ingatlant, már a régi fényében pompázik, de programokat még nem tudnak benne szervezni – tudtuk meg Mudriczki Józseftől, a község polgármesterétől. Elmondta, a hideg napok nem tették lehetővé a ház meszelését, ezt május végére tervezik. Ezután kerülnek vissza a bútorok, textíliák, berendezési tárgyak, amiket Egerben őriznek.

Tovább éltetik a kézművességet - A tájházak egy részében ma is javában zajlik az élet. Április 1-jén például a helyi általános iskolások látogattak el a Recski Tájházba, ami egyúttal alkotói helyszín is. Kovács Ferencné népi iparművész mutatta be az ország elsőként tájházzá nyilvánított épületének a berendezéseit és az újratervezett tárgyakat. Veres László faragó a szakköri tagok alkotásaival és a faragás eszközeivel ismertette meg a fiatal vendégeket. A lányok a nyitott műhely programban hímeztek, a fiúk közül a bátrabbak kipróbálták a faragást, a második osztályosok pedig különböző ajándéktárgyakat készítettek.

A Noszvaji Gazdaház sem fogad vendégeket, mivel itt is felújítás zajlik, amivel várhatóan július végéig végeznek. Nyitott kapukkal várja viszont a látogatókat a Boldogi Tájház. Ott a viseletkiállítás gazdag anyaga az 1871-ben épült ház lakószobájában található. Az ...és Boldogon éltek... című, a boldogi lakodalmat bemutató állandó kiállítás az 1925 és 1945 között tartott falubeli lakodalmak résztvevőit megörökítő fényképfelvételek és a kiállítás tárgyi anyaga alapján a korabeli község ünnepi viseletét mutatja be. Szeretett falum, Boldog címet kapta Kunkovács László fotóművész állandó kamaratárlata, melyet a tájház hátsó helyiségében tekinthetnek meg az érdeklődők. Április 23-án, tíztől délután háromig a kosárfonás fortélyaival és a mézeskalács készítés technikájával ismerkedhetnek a látogatók. A hagyományőrzők tubu kalácsot sütnek, közben népdalokat tanítanak. Állatsimogatót rendeznek be az udvaron. Igény szerint indul tárlatvezetés a Kossuth úti épületben.

A Recski Tájház is kinyitja kapuit szombaton. Báder Vera, a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet elnöke közölte, a házban rendszeresen tartanak foglalkozásokat a helyi alkotóközösség számára. Délután egytől a palóc faragás fortélyaival ismerkedhetnek a betérő vendégek.